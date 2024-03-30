哈中两国领导人共同祝贺中国“哈萨克斯坦旅游年”

哈萨克斯坦总统在贺信中表示，哈中作为友好邻邦，政治互信不断加深，各领域合作取得巨大成功，当前双方正在共同开启双边关系的“新黄金三十年”。

他还表示，哈萨克斯坦悠久的历史、迷人的自然风光、热情好客的人民，必将使哈萨克斯坦成为中国游客的最佳旅游目的地。

托卡耶夫总统指出，期待通过哈萨克斯坦在“哈萨克斯坦旅游年”框架内举办的一系列活动，为中国游客提供更多的旅游资源，帮助中国游客更多地了解哈萨克斯坦，进一步加强哈中永恒友谊，为两国全面战略伙伴关系注入新动力。

中华人民共和国国家主席习近平在贺信中强调，中哈是友好邻邦、好朋友、好伙伴。他强调，两国有着跨越千年的友谊历史，两国人民共同打造了著名的丝绸之路。

习近平指出，2013年他在哈萨克斯坦首次提出“丝绸之路经济带”倡议，并强调两国共同为“一带一路”发展繁荣作出了贡献。

习近平表示，期待哈萨克斯坦旅游年成为凝聚两国人民的重要契机，开启两国“新黄金三十年”，共建哈中命运共同体。

值得一提的是，在中国的哈萨克斯坦旅游年开幕式框架下，29日于中国首都北京举办了盛大的艺术晚会。

此外，在哈萨克斯坦旅游年开幕式框架下，还组织了国际旅游和投资论坛，以及哈萨克斯坦展览和民族村文化活动等。前往北京参与系列活动的哈萨克斯坦代表团包括外交部、旅游、商业、体育和艺术等部门的代表。

【编译：木合塔尔·木拉提】