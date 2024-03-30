08:15, 30 三月 2024 | GMT +6
哈中两国领导人共同祝贺中国“哈萨克斯坦旅游年”
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和中华人民共和国国家主席习近平向中国哈萨克斯坦旅游年开幕式致贺信。
哈萨克斯坦总统在贺信中表示，哈中作为友好邻邦，政治互信不断加深，各领域合作取得巨大成功，当前双方正在共同开启双边关系的“新黄金三十年”。
他还表示，哈萨克斯坦悠久的历史、迷人的自然风光、热情好客的人民，必将使哈萨克斯坦成为中国游客的最佳旅游目的地。
托卡耶夫总统指出，期待通过哈萨克斯坦在“哈萨克斯坦旅游年”框架内举办的一系列活动，为中国游客提供更多的旅游资源，帮助中国游客更多地了解哈萨克斯坦，进一步加强哈中永恒友谊，为两国全面战略伙伴关系注入新动力。
中华人民共和国国家主席习近平在贺信中强调，中哈是友好邻邦、好朋友、好伙伴。他强调，两国有着跨越千年的友谊历史，两国人民共同打造了著名的丝绸之路。
习近平指出，2013年他在哈萨克斯坦首次提出“丝绸之路经济带”倡议，并强调两国共同为“一带一路”发展繁荣作出了贡献。
习近平表示，期待哈萨克斯坦旅游年成为凝聚两国人民的重要契机，开启两国“新黄金三十年”，共建哈中命运共同体。
值得一提的是，在中国的哈萨克斯坦旅游年开幕式框架下，29日于中国首都北京举办了盛大的艺术晚会。
此外，在哈萨克斯坦旅游年开幕式框架下，还组织了国际旅游和投资论坛，以及哈萨克斯坦展览和民族村文化活动等。前往北京参与系列活动的哈萨克斯坦代表团包括外交部、旅游、商业、体育和艺术等部门的代表。
【编译：木合塔尔·木拉提】