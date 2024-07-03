哈中两国加强电子商务合作 推动双边贸易增长

沙卡利耶夫指出，此次会谈为落实两国在经贸领域达成的共识指明了方向，并为2024年共建“一带一路”倡议的重要一年打下了坚实基础。两国将进一步深化合作，共创发展新机遇。

-在去年11月的会晤中，我们讨论了将双边贸易额提升至400亿美元的目标。今天，我们提出了更加雄心勃勃的目标，以显著增加商品贸易量。我们准备满足中国方面的需求，提供有保证的高质量标准化产品。最重要的是，我们能够为哈萨克斯坦企业提供可靠的合作伙伴关系，这一合作在QazTrade平台支持下进行。-沙卡利耶夫表示。

沙卡利耶夫还提到，将深化与中国各省份的合作，根据各省份的产业特色和经济构成，制定差异化合作方案。目前，哈萨克斯坦已与四川、江苏、新疆等省份开展了相关合作。

-哈萨克斯坦已在对中国的重要农产品贸易上看到积极成果。与去年同期相比，哈萨克斯坦与中国新疆的贸易额增长了50%，其中哈萨克斯坦对新疆的出口增长了35.3%。此外，哈萨克斯坦对四川省的出口增长了近30%，对江苏省的出口则增长了十倍以上。今年9月，南京市还将开设‘中亚-江苏’大型贸易中心。-沙卡利耶夫指出。

哈萨克斯坦重视促进中亚国家商品进入中国市场，并计划将中亚产品整合到“中亚在线展馆”或“C5+1线上贸易平台”中，以便入驻中国主要电商平台。目前，哈萨克斯坦已与中国大型电商平台阿里巴巴 (B2B) 和京东 (B2C) 建立了合作关系。

王文涛表示，此次访问期间，中国商务部将与哈萨克斯坦政府签署一份涵盖贸易、能源、农业、交通等领域的合作路线图。

-在电子商务合作方面，我们可以在两国分委会框架下设立电子商务工作组。我们也愿意与哈萨克斯坦贸易促进机构 QazTrade 密切合作，帮驻哈萨克斯坦出口商进入中国市场。中国商务部下设的外贸发展局将负责落实这项合作的具体任务。-王文涛表示。

【编译：阿遥】