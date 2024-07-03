哈中两国加强电子商务合作 推动双边贸易增长
（哈萨克国际通讯社讯）2日，哈萨克斯坦贸易和一体化部部长阿尔曼·沙卡利耶夫与中国商务部部长王文涛在上海合作组织峰会召开前夕举行会谈，就两国经贸合作、出口促进和电子商务等议题展开深入讨论。
沙卡利耶夫指出，此次会谈为落实两国在经贸领域达成的共识指明了方向，并为2024年共建“一带一路”倡议的重要一年打下了坚实基础。两国将进一步深化合作，共创发展新机遇。
-在去年11月的会晤中，我们讨论了将双边贸易额提升至400亿美元的目标。今天，我们提出了更加雄心勃勃的目标，以显著增加商品贸易量。我们准备满足中国方面的需求，提供有保证的高质量标准化产品。最重要的是，我们能够为哈萨克斯坦企业提供可靠的合作伙伴关系，这一合作在QazTrade平台支持下进行。-沙卡利耶夫表示。
沙卡利耶夫还提到，将深化与中国各省份的合作，根据各省份的产业特色和经济构成，制定差异化合作方案。目前，哈萨克斯坦已与四川、江苏、新疆等省份开展了相关合作。
-哈萨克斯坦已在对中国的重要农产品贸易上看到积极成果。与去年同期相比，哈萨克斯坦与中国新疆的贸易额增长了50%，其中哈萨克斯坦对新疆的出口增长了35.3%。此外，哈萨克斯坦对四川省的出口增长了近30%，对江苏省的出口则增长了十倍以上。今年9月，南京市还将开设‘中亚-江苏’大型贸易中心。-沙卡利耶夫指出。
哈萨克斯坦重视促进中亚国家商品进入中国市场，并计划将中亚产品整合到“中亚在线展馆”或“C5+1线上贸易平台”中，以便入驻中国主要电商平台。目前，哈萨克斯坦已与中国大型电商平台阿里巴巴 (B2B) 和京东 (B2C) 建立了合作关系。
王文涛表示，此次访问期间，中国商务部将与哈萨克斯坦政府签署一份涵盖贸易、能源、农业、交通等领域的合作路线图。
-在电子商务合作方面，我们可以在两国分委会框架下设立电子商务工作组。我们也愿意与哈萨克斯坦贸易促进机构 QazTrade 密切合作，帮驻哈萨克斯坦出口商进入中国市场。中国商务部下设的外贸发展局将负责落实这项合作的具体任务。-王文涛表示。
【编译：阿遥】