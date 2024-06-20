参议院批准哈中跨里海运输走廊协定 有助于促进多式联运更好发展

法案旨在加强主管部门和运输企业在交通运输监管领域的合作，共同营造支持运输线路稳定高效运行的发展环境，优化物流运输作业，缩短运输时间，提高运输服务质量。该协议的批准，有助于增加跨里海国际运输走廊的货物运输量，促进哈中两国之间经贸关系的进一步发展。

此外，参议院还通过了《关于批准哈萨克斯坦共和国政府和中华人民共和国政府之间发展中欧班列跨里海国际运输路线协定的法律》。该协议旨在促进双方在开发跨里海国际运输路线、整合运输联系、提高运输效率、促进经贸交往等领域开展合作，并为跨里海国际运输走廊的发展创造有利条件。

这两项协议的批准，标志着哈萨克斯坦和中国在交通运输领域的合作进入了新的阶段，不仅将推动多式联运的发展，还将为区域经济和贸易的繁荣注入新的活力。

【编译：阿遥】