中亚“绿色”能源发展现状：挑战与机遇并存

根据国际可再生能源署（IRENA）的数据，2015年至2024年间，中亚国家在“绿色”能源转型方面取得了一定进展。然而，该地区能源结构仍以传统能源为主，整体处于“红色水平”。截至2023年，中亚可再生能源设施总装机容量突破17.3吉瓦，较2018年增长26.6%。

哈萨克斯坦：区域可再生能源领跑者

哈萨克斯坦以2060年实现碳中和为目标，在中亚地区可再生能源发展中处于领先地位。该国积极吸引投资发展太阳能和风能，推动可再生能源在能源结构中的占比。根据哈萨克斯坦能源部数据，2024年，可再生能源发电占比已超过6.43%，较2020年的3%翻倍增长。过去一年，新增8个总装机容量163兆瓦的项目，近五年呈现稳定增长趋势：2021年为3.69%，2022年为4.53%，2023年为5.92%，2024年达6.43%。

十年来，哈萨克斯坦可再生能源设施总装机容量增长超17倍，达到3082兆瓦。2025年计划再启动9个总装机容量455.5兆瓦的项目，进一步提升“绿色”能源占比，助力减碳目标。自2018年起，哈萨克斯坦引入公开拍卖机制，吸引来自13个国家的近260家企业参与，不仅推动装机容量增长，还显著降低绿色电价：风电价格下降约2倍，太阳能发电价格下降约2.5倍。

为吸引投资者，哈萨克斯坦提供20年购电协议、价格指数化调整及投资优惠等政策支持。政府计划到2030年将可再生能源占比提升至15%，新增91个总装机容量2258兆瓦的项目，届时总装机容量将达10吉瓦。

乌兹别克斯坦：“太阳之家”计划助力绿色转型

乌兹别克斯坦近年来对可再生能源的重视逐年增加。在国际金融机构支持下，该国积极建设太阳能和风能电站。根据“乌兹别克斯坦-2030”战略，计划到2030年将可再生能源发电占比提升至40%（总装机容量25吉瓦）。

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截至2024年，乌兹别克斯坦可再生能源总装机容量达4.5吉瓦，占能源结构的16%。通过可再生能源，乌兹别克斯坦节约约10亿立方米天然气，减少140万吨温室气体排放。据乌兹别克斯坦总统官网，该国吸引了21亿美元的直接外资，实施总值130亿美元的可再生能源项目。布哈拉、吉扎克、卡什卡达里亚、纳沃伊、撒马尔罕和苏尔汉河州等地已建成9座总装机容量1.6吉瓦的大型风光电站。此外，安集延、撒马尔罕、苏尔汉河和塔什干州新增6座总装机容量183兆瓦的水电站。

乌兹别克斯坦的“太阳之家”计划鼓励居民安装太阳能板，参与者每生产1千瓦时电可获1000苏姆补贴。截至2024年，约1.1万户居民参与该计划。此外，全国企业和住宅安装了总装机容量457兆瓦的太阳能板，银行为此提供约2万亿苏姆贷款支持，新增50亿千瓦时清洁电力，节约15亿立方米天然气。总统米尔济约耶夫表示，“绿色”能源正成为国家经济的重要驱动力，未来三年计划新增28座总装机容量8吉瓦的风光电站。

为进一步激励企业，乌兹别克斯坦将太阳能板、逆变器和电池进口的关税优惠政策延长五年。

吉尔吉斯斯坦：小型水电与新能源并重

吉尔吉斯斯坦近年来聚焦小型水电站、太阳能和风能电站建设，以提升能源安全并减少对传统能源的依赖。该国能源部数据显示，目前39座小型水电站运行，2025年底前计划新增18座总装机容量约78兆瓦的水电站，2026年和2027年分别新增13座（148兆瓦）和14座（170兆瓦）。

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在太阳能领域，伊塞克湖州托鲁-艾格村正在建设占地407公顷、装机容量300兆瓦的电站，投资总额达2.7亿美元。在巴雷克奇市，首座风电项目正在推进，计划在9.8公顷土地上安装100个2兆瓦风力发电机，总装机容量200兆瓦。未来，该地区还计划建设34座小型水电站、5座太阳能电站和1座风电站。

吉尔吉斯斯坦风能与太阳能协会主席昆杜兹·克尔巴舍娃表示，该国可再生能源项目多处于建设阶段，占比仍较低。但根据《2030年吉尔吉斯共和国国家发展计划》，可再生能源发电占比将显著提升，聚焦能源安全、独立性和生态可持续性。专家指出，缺乏统一的“单一窗口”机制和法律规范是发展障碍，需进一步优化审批、土地分配和 тариф设定流程。

塔吉克斯坦：水电主导，绿色经济前景可期

塔吉克斯坦98%的电力来自水电资源。根据IRENA数据，2015年至2024年，该国可再生能源装机容量增长15.8%，从4957兆瓦增至5738兆瓦，全球“绿色”能源占比排名第六。根据《2023-2037年绿色经济发展战略》，到2037年，塔吉克斯坦力争实现100%可再生能源供电，其中太阳能发电装机容量将增至800兆瓦。

塔吉克斯坦拥有巨大太阳能潜力，年度晴天数达260至330天，技术潜力达25亿千瓦时/年，可满足80%的居民用电需求。然而，太阳能和风能仍处于初级阶段。2020年，穆尔加布建成220千瓦的首座商业太阳能电站；2025年，索格特州将启动200兆瓦太阳能电站建设；2027年前计划新增超14兆瓦的小型太阳能电站。自2024年4月1日起，新建和翻新建筑需配备太阳能系统。

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区域挑战与展望

专家认为，中亚国家向“绿色”能源转型潜力巨大，有助于减少电力短缺、降低传统能源依赖、减轻环境压力并刺激经济增长。然而，发展面临多重挑战，包括能源基础设施现代化、吸引私人投资、完善法律框架以及提高公众对可再生能源的认知度。

克服这些障碍将助力中亚国家充分挖掘清洁能源潜力，为全球应对气候变化贡献力量。区域合作和资源共享，特别是水资源在农业和粮食安全中的优化利用，将进一步推动“绿色”能源的可持续发展。

【编译：木合塔尔·木拉提】