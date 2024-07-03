哈中领导人会谈：习近平承诺中国将永远是哈萨克斯坦的可靠支持
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫7月3日同正在对哈萨克斯坦进行国事访问的中国国家主席习近平在总统府举行了小范围会晤。
托卡耶夫总统向习近平主席就其受邀对哈国进行的此番国事访问表示了感谢。
哈萨克斯坦总统指出，中国国家主席的此次访问之旅意义重大。
- 中国不仅是我们的友好邻邦，也是重要的战略伙伴和首要的盟友国家之一。基于坚固的友谊和相互信赖的哈中关系，正在以前所未有的速度发展前进。这令我非常欣喜。您为哈中永久全面战略合作伙伴关系的深化做出了巨大的贡献，我们对此予以高度评价。我非常的支持您关于为了两国人民的福祉，需要将哈中关系提升至新高度的倡议。可以说，我们今天的会谈，就是对此的明证。- 托卡耶夫说。
哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫高度评价了正在飞速发展当中的哈萨克-中国合作关系的现状。
- 中国不仅仅是我们的友好邻国，也是我们的好朋友，是久经时间考验的、值得信赖的合作伙伴。基于共同历史、睦邻友好和相互支持的不可动摇的价值观，我们建立了真正堪称典范的国家间关系。年复一年，我们两国之间相互交流的范围和内容都在变得愈发丰富。- 托卡耶夫总统说。
中国国家主席习近平对中方代表团在哈萨克斯坦大地上受到的热情欢迎和接待，向哈萨克斯坦总统表达了感谢。
- 尊敬的总统先生，我可贵的朋友！我非常感谢您对我此次访问的重视。您就任国家元首以来，积极、有目的地推动国家改革和发展，在国内外政策上采取了一整套有效措施，使贵国的综合实力和国际声誉得到了显著的增强。作为友好的邻邦，我们对这些成就同样感到高兴。去年我们在西安和北京进行了两次会晤，制定了新的计划，还明确了中哈关系“黄金三十年”深入发展的主要方向。我要强调的是，中方始终从战略高度和长远角度看待中哈关系。中国还将哈萨克斯坦作为周边外交政策的优先方向，将其视为中亚地区的重要伙伴国家。我们维护中哈关系的意志和立场不会改变，也不会被形势所左右。我声明，中国将永远是哈萨克斯坦的可靠支持。- 中国国家主席说。
根据此前报道，应哈萨克斯坦总统的邀请，中国国家主席于7月2日开始对哈萨克斯坦进行国事访问。
中国国家主席还将出席在阿斯塔纳召开的上合组织峰会。
【编译：木合塔尔·木拉提】