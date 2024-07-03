哈中领导人会谈：习近平承诺中国将永远是哈萨克斯坦的可靠支持

- 尊敬的总统先生，我可贵的朋友！我非常感谢您对我此次访问的重视。您就任国家元首以来，积极、有目的地推动国家改革和发展，在国内外政策上采取了一整套有效措施，使贵国的综合实力和国际声誉得到了显著的增强。作为友好的邻邦，我们对这些成就同样感到高兴。去年我们在西安和北京进行了两次会晤，制定了新的计划，还明确了中哈关系“黄金三十年”深入发展的主要方向。我要强调的是，中方始终从战略高度和长远角度看待中哈关系。中国还将哈萨克斯坦作为周边外交政策的优先方向，将其视为中亚地区的重要伙伴国家。我们维护中哈关系的意志和立场不会改变，也不会被形势所左右。我声明，中国将永远是哈萨克斯坦的可靠支持。- 中国国家主席说。