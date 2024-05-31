阿勒吉尔集中营：“人民公敌的配偶”们的血泪之地

1937年，前苏联政府为了将那些被处决的“人民公敌”的遗孀和其他无辜女性亲属进行关押、审查，在当今的哈萨克斯坦阿克莫拉州阿克莫拉乡，建立了臭名昭著的“阿勒吉尔改造营”。

2007 年 5 月 31 日，在集中营原址上，哈萨克斯坦政府建立了阿勒吉尔集中营博物馆，以纪念政治迫害和极权主义的受害者。

Фото: Kazinform

“任何秘密和罪恶，终将暴露在阳光之下”

纪念馆的主体建筑是一个被削去了顶端的圆锥体，坐落在一个梯形四方体基座上，犹如一个充满秘密的机匣。建筑周边没有窗户，但太阳光可以透过顶部的天窗，通过不同角度安装的透镜，以折射方式逐步照亮整个建筑内部的所有角落。这一设计的目的，是寓意着“任何秘密和罪恶，都终有一天会暴露在阳光之下，无从隐匿”。

一进入纪念馆，首先映入眼帘的，是一株从岩石当中“破石而出”，坚强傲立的钢铁玫瑰雕像。这座雕像的名称是：“生命之花”。在雕像的上方，悬挂着另一个表现众多白鸽冲破铁网、飞向自由的铁质雕塑。

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这两件雕像均寓意着所有被这座集中营，以及建立这座集中营的罪恶体制所压迫的女性，在重压之下依旧没有失去的希望，以及她们追寻自由的坚强勇气。

纪念馆的展品分置在上下两层的两个大厅内。

第一座大厅被称之为“阿拉什”大厅，厅中陈列的展品，讲述的是哈萨克大地在被沙俄吞并到被苏联控制前的历史阶段，以及在苏联获得中亚地区控制权后，在1937年前后开始的大规模政治迫害。其中许多的展品，都与曾经为哈萨克社会发展做出巨大贡献的阿拉什党人有关。

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而位于二楼的“阿勒吉尔”大厅，则是专门为纪念这座集中营中无辜关押的女性们建立的。

无声的照片 记录血泪的历史

被关押在“阿勒吉尔”集中营中许多人，都是阿拉什党人的女性亲属，大多数是妻子。其中，甚至包括了3岁的幼童，以及孕妇。

被关押在阿勒吉尔集中营的女性当中，不乏许多曾在各行各业中崭露头角的精英。

她们或曾是著名的作家，或曾是科学家、医生、学者，或曾是舞蹈艺术家和演员，总之，她们都曾经是自己行业中的翘楚。

但在进入集中营的那天起，这一切曾经的成就，都被专制的政权弃之如敝屣，被残酷的践踏、侮辱和破坏了。

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根据相关资料的记录显示，所有被关押在阿勒吉尔集中营的女性，起初都是被前苏联当局以“将带你们去和你们丈夫见面”的说法，被骗上了开往集中营的火车的。

许多女性为了与久未蒙面的丈夫见面，还专门打扮了一番，穿上了自己最好看的衣服，但她们没想到的是，火车到站后，她们就突然间失去了自由，并被丢进了一个基础设施不完善、缺衣少食的集中营当中。

在被关押的同时，集中营的负责人还向她们宣布了另一个刺穿她们内心的消息，即她们日夜想念的爱人，早已被作为“人民的叛徒”被枪决。

前后共有超过2万名女性，被关押在阿勒吉尔集中营中，她们全部都经历了这样的过程。

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集中营周边除了铁栅栏外，只有少量的土质棚屋，许多被关押在这里的女性囚犯，必须自己动手，在寒冷的冬季为自己建立一个能够避风的住所。

在阿勒吉尔集中营纪念馆的二楼，有一座被铁栅栏包围的木质大门。这就是集中营曾经的审讯室的门。无数无辜的女性，曾经在这座木门之后遭遇惨无人道的折磨。

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在集中营中，被关押的女性囚犯们白天需要在田地中进行耕种，晚上还要完成繁重的缝纫任务，包括为参加卫国战争的苏联红军士兵缝制军装。此外，她们还需要负责给前线的军人写鼓励信，鼓励士兵们为了保卫祖国英勇献身。

由于长期在昏暗的灯光下从事这类劳作，许多女性囚犯在被释放后，都不同程度的失去了视力。

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负责管理集中营的官员们还会经常性的在审讯室中提审犯人，特别是针对阿拉什党人的妻子们，强迫这些女性承认自己的丈夫犯有罪行。在进行各种精神折磨的同时，还会通过让女性囚犯做在特殊座椅上的方式，摧残她们的身体健康。

这些都在纪念馆收藏的展品被一一的展示了出来。

纪念馆主体建筑的两侧和后方，是一圈黑色的大理石围墙。在围墙的上方，镌刻着每一个从集中营中幸存的女性囚犯的姓名。这些名字，无声的控诉着前苏联政治压迫行为的罪恶。

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铭记历史 不让悲剧再度重演

前苏联时期，有许多人被冠以“人民敌人”的罪名，并因此遭受政治迫害。1921年至1954年间，哈萨克斯坦有10万人被以此类罪名判刑，其中2.5万人被枪决。

共和国境内建立了古拉格-阿勒吉尔、卡尔拉格、斯特普拉格等大型集中营设施。政治迫害时代，哈萨克斯坦境内的劳动营中关押了超过500万人。

如今的阿勒吉尔集中营纪念馆，是哈萨克斯坦重要的爱国主义教育基地之一。每年，哈萨克斯坦的各级教育机构都会组织学生前往纪念馆进行参观，让年轻的一代了解这片土地上曾经发生的罪恶历史，铭记这些无辜的女性遭遇的苦难经历，并确保这样的历史不再重复。

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【编译：木合塔尔·木拉提】