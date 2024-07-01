哈中加强人文合作：巴拉耶娃会见中国文化和旅游部长

巴拉耶娃指出，中国国家主席习近平此次对哈萨克斯坦的国事访问以及出席上合组织国家元首峰会，将为两国的双边关系注入新的活力。她还就中国文化中心在阿斯塔纳的成功开设表示祝贺。

- 对于哈萨克斯坦和中国来说，文化中心的建立是一个重要事件。未来，这方面的互动交流将更加频繁，并为两国人民带来积极成果。我相信，这个平台将使我们的人民更加接近彼此。

她说道。

会晤中，巴拉耶娃还强调，哈萨克斯坦文化和信息部愿意在档案领域与中方开展合作，尤其是在归还存于中国的与哈萨克斯坦相关的历史文献和文物方面。

中国文化和旅游部长孙业礼表示，中方愿意合作，并将在协议达成后立即着手推进，向相关部门提交必要文件。他指出：

- 两国的文化合作在增进两国人民之间的相互理解和友谊方面具有关键作用。我们看到了联合文化项目和倡议的巨大潜力。

会晤最后，双方表示相信，今天的会晤将成为推动两国文化和人文交流进一步发展的重要一步。

Фото: Kazinform

Фото: Kazinform

Фото: Kazinform

【编译：达娜】