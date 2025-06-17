哈中加强水利人才培养合作 助力哈萨克斯坦水务能力建设

据悉，今年5月底，哈萨克斯坦水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫与中国电建集团（Power China）总经理王斌举行了会谈。哈方在此次会谈中提出制定一项为期数年的中期培训计划，旨在提升本国水利行业专业人员的资质与能力。

目前，已有60名哈萨克斯坦专家在中国完成了进修培训。到今年年底，预计还将有60人赴华接受培训课程。值得一提的是，这些培训活动均由中方出资组织实施。

双方在水领域的合作迈出了实质性步伐。今年3月，哈中两国水利主管部门首次签署了《谅解备忘录》，旨在推动双边在高效和可持续利用水资源、引入先进技术、开发替代水源、经验交流及人才联合培养等方面的深度合作。

- 我们愿与中方共同制定实习和教育培训项目，积极探讨知识、经验与技术交流的合作机制。我相信，两国在水利领域的密切协作将有力促进哈萨克斯坦水务人才队伍建设，也将进一步巩固我们之间的战略伙伴关系。- 努尔詹·努尔吉格托夫部长表示。

【编译：木合塔尔·木拉提】