“中亚+日本”首届峰会在东京举行 托卡耶夫总统呼吁深化多领域合作

“哈萨克斯坦高度重视农业发展。中亚历来拥有强大农业综合体，可在全球粮食安全中发挥重要作用。哈萨克斯坦对日本资源节约技术、耐旱作物育种及“智能”农场经验感兴趣。我建议在可持续农业领域建立联合研究平台，邀请日本科学家与专家参与。建议在‘中亚+日本’框架下，在阿斯塔纳组织应用科学领域科学家与研究者首次会议。”