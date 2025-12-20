“中亚+日本”首届峰会在东京举行 托卡耶夫总统呼吁深化多领域合作
（哈萨克国际通讯社讯）首届“中亚+日本”国家元首对话峰会在东京隆重举行。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在峰会上发表重要讲话，感谢日本首相高市早苗倡议并主办这一历史性会议。
托卡耶夫总统表示：
“能在发展水平独特的全球大都市东京参加这一重要论坛，对哈萨克斯坦乃至整个中亚都是重大事件。‘中亚+日本’对话倡议最初由日本提出，包括前外务大臣川口顺子女士。这一倡议具有深远象征意义。2004年首次外长级会议在阿斯塔纳举行，成为中亚国家与其他大国建立类似平台的范例。”
总统强调，此类峰会表明中亚国际地位提升，已在全球进程中发挥重要作用。
“我认为，日本哲学强调和谐、克制与智慧，与哈萨克斯坦民族世界观高度契合。早在7世纪，圣德太子就将和谐视为最高价值，呼吁团结与和睦。日本进入‘令和’——‘美好和谐’时代。日中亚联系可追溯至古老丝绸之路。”
托卡耶夫总统赞扬日本在科技进步与全球经济成就方面的领先地位，同时指出中亚具备全面国际合作巨大潜力，已步入快速发展轨道。
总统表示，哈萨克斯坦愿为与日本联合项目成功实施创造一切必要条件，构建有利投资环境。
托卡耶夫总统详述哈日合作前景方向：
“应特别重视激活经贸投资联系。去年双边贸易额接近20亿美元。哈萨克斯坦向日本供应铀、稀有金属与石油。日本是哈萨克斯坦经济主要投资者之一，对哈投资总额超过85亿美元。哈萨克斯坦与多家大型日本企业建立成功关系，并支持在哈运营的日本中小企业。”
总统强调指出，他相信“中亚+日本”商务论坛将激活双边联系并达成实施新投资项目必要协议。
托卡耶夫总统表示，此次他对日本进行的正式访问期间，两国签署60余份双边文件，其中商业协议总值超过37亿美元。
总统欢迎日本政府参与完善阿克套港海关程序的决定。
“中亚交通物流领域连接东西南北主要贸易路线，为日本开辟新机遇。亚洲至欧洲陆路货运80%以上经哈萨克斯坦。发展跨里海国际运输路线（中间走廊）尤为重要。日本政府有意参与里海阿克套港海关程序完善，我们对此表示欢迎。日本企业未来参与中间走廊铁路、港口、公路与物流基础设施建设，将惠及各方。”
总统表示，哈萨克斯坦愿吸引日本经验、创新与投资，用于传统能源开发与加工项目。
“我们将清洁能源发展视为长期战略优先。同时愿在传统能源开发与加工项目中引入日本‘绿色’技术。地缘政治不稳与能源需求持续增长背景下，碳氢资源对全球经济可持续发展至关重要。我们支持向平衡公正能源转型。
托卡耶夫总统还指出，哈萨克斯坦位列全球煤炭生产前十，煤炭占能源平衡约70%。因此愿引进最先进技术，将这一自然资源转化为强大能源。哈萨克斯坦资源潜力与日本核能领域顶尖技术结合，将开辟战略领域新机遇。
“核能在‘绿色’经济议程中意义重大。哈萨克斯坦提供全球约40%核燃料。考虑到全球约10%电力来自核电站，这极为重要。将哈萨克斯坦资源潜力与日本核能顶尖技术结合，将开辟战略领域新机遇，包括创新引入。特别是在核废料管理、核安全、民防及高素质专家培养项目方面兴趣浓厚。”托卡耶夫说。
总统欢迎与日本联合启动Next-Generation SmartMining Plus项目。
“中亚拥有丰富稀土与其他关键矿产，是全球新能量体系转型所需资源。地区可为清洁节能生产提供这些资源。哈萨克斯坦愿激活与日本在矿产勘探、开采与加工合作。我们优先关注深加工与可持续产业链建设，建立完整工业集群。因此欢迎与日本联合启动Next-Generation SmartMining Plus项目。该倡议将数字化生产流程并提升生态可持续性。”
总统建议建立可持续农业联合研究平台。
“哈萨克斯坦高度重视农业发展。中亚历来拥有强大农业综合体，可在全球粮食安全中发挥重要作用。哈萨克斯坦对日本资源节约技术、耐旱作物育种及“智能”农场经验感兴趣。我建议在可持续农业领域建立联合研究平台，邀请日本科学家与专家参与。建议在‘中亚+日本’框架下，在阿斯塔纳组织应用科学领域科学家与研究者首次会议。”
托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦高度评价日本国际合作机构（JICA）在中亚复杂水问题解决中的贡献，愿继续推动相关合作。
“农业发展与水安全直接相关。中亚已感受到水短缺。过去二十年，人均供水量下降约30%，且70%为跨境水资源。里海萎缩令人担忧，咸海生态灾难显示水资源无序使用后果多么悲惨。哈萨克斯坦愿与日本国际合作机构（JICA）继续合作。”
总统强调，哈萨克斯坦对日本水领域自动化与数字化经验特别感兴趣。
“可制定联合水资源开发计划，涵盖先进节水技术交流、共同科研及地球遥感等关键措施。哈萨克斯坦在联合国框架内提出建立UN Water国际组织，将水问题相关机构努力统一。我邀请日本政治家、公众人物、企业家与专家参加明年4月阿斯塔纳区域生态峰会。”
总统支持东京在中亚国家与日本间建立人工智能领域新伙伴关系倡议。
“数字化转型与人工智能发展合作高度现实。日本创新以质量、可靠性与高科技闻名。哈萨克斯坦已迈向数字国家之路。为此开设Alem.ai国际人工智能中心。今年基于美国技术投运两台超级计算机。明年启动Digital Qazaqstan战略，数字化工业、公共部门、社会保障与教育领域。我们愿为进一步发展人工智能与数字技术创造有利条件。我们支持东京在中亚国家与日本间建立人工智能领域新伙伴关系倡议。建议将该平台设在中亚最大IT创业中心Astana Hub及拥有必要基础设施与国际生态的Alem.ai中心。”
总统建议在哈萨克斯坦开设日本大学与教育中心分校。
“人力资本是发展主要驱动力。日本已用事实证明这一公式正确。尊重人、劳动、持续自我完善、终身学习、对后代教育——这是贵国的优势。哈萨克斯坦积极发展教育领域，特别是与外国伙伴合作。国内多所顶尖外国大学分校成功运营。我建议日本考虑在哈萨克斯坦开设大学与教育中心分校。”
总统列出与日本旅游合作主要方向：制定统一旅游路线、简化签证程序。
“中亚国家历史文化遗产丰富、自然风光秀丽，必将吸引日本游客。哈萨克斯坦愿扩大与日本旅游合作。我认为应为日本游客制定中亚统一旅游路线，并为中亚国家公民简化日本签证程序。这将让日本游客一次行程游览多国，而我们的公民也能更深入了解日出之国。
托卡耶夫总统还对日本在大阪成功举办2025世博会表示祝贺，并指出哈萨克斯坦荣幸获得2027年柔道世界锦标赛举办权。
“我们愿发展体育合作，首先推广日本传统武道——柔道、相扑与剑道。哈萨克斯坦荣幸获得2027年柔道世界锦标赛举办权。前日我与哈萨克斯坦出身著名相扑手会面。我相信，我们紧密文化人道联系将继续巩固两国人民相互理解与友谊。”
据悉，此次峰会期间，日本首相高市早苗、吉尔吉斯斯坦总统萨迪尔·扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、土库曼斯坦总统塞尔达尔·别尔德穆哈梅多夫及乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫相继发言。
峰会结束后通过东京宣言。
该格式轮值主席国移交哈萨克斯坦。
中亚国家元首与日本首相同意下届峰会将在哈萨克斯坦举行。
【编译：木合塔尔·木拉提】