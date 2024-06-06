中吉乌铁路项目三国政府间协定签字仪式在北京举行

习近平指出，中吉乌铁路是中国同中亚互联互通的战略性项目，是三国共建“一带一路”合作的标志性工程。三国政府间协定的签署，将为中吉乌铁路项目建设提供坚实的法律基础，标志着中吉乌铁路正由设想变为现实，向国际社会展现了三国携手促合作、共同谋发展的坚定决心。中国愿同吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦两国一道，再接再厉，为启动项目建设作好各项准备，早日建成这条惠及三国和三国人民、助力地区经济社会发展的战略通道。

扎帕罗夫表示，中吉乌铁路是三国共建“一带一路”的旗舰工程，建成后将成为亚洲到欧洲和波斯湾国家的新运输线，对促进沿线各国乃至整个地区互联互通、加强经贸往来意义重大。希望这条铁路早日建成运营，为推动地区共同发展、增进各国人民福祉提供新助力。

米尔济约耶夫表示，今天的签字仪式具有历史意义，是地区互联互通建设迈出的务实步伐。中吉乌铁路将成为联通中国同中亚国家的最短陆上通道，还可打通南亚、中东国家大市场，有利于进一步扩大地区国家对华合作，深化国家间友好关系，符合各国长远利益。

中吉乌铁路起自新疆喀什，经吉尔吉斯斯坦进入乌兹别克斯坦境内，未来可向西亚、南亚延伸，建成后将极大促进三国互联互通，带动地区经济社会实现更快发展。