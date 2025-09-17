托卡耶夫总统：中东局势十分复杂

总统向到访的莫斯科及全俄罗斯东正教大牧首基里尔表达谢意，并指出，其出席将拓展宗教领袖间的对话，是大会顺利举行的重要保障。

国家元首强调，自大会成立以来，埃及爱资哈尔大学一直给予持续支持。

- 对此我们深表感谢。全世界尊敬爱资哈尔大伊玛目为当代伊斯兰文明的杰出思想家。哈萨克斯坦人民视尊敬的博士、谢赫艾哈迈德·艾尔-泰耶布为挚友。同时，在尊贵的嘉宾当中，还有世界伊斯兰联盟秘书长谢赫穆罕默德·阿里萨。众所周知，伊斯兰联盟是倡导全人类走向善意与和谐的重要国际组织。 - 托卡耶夫指出。

此外，总统还向本次大会特别到访的其他宗教领袖、联合国领导层、各国际组织、政界人士及专家学者表示感谢。

- 当前，中东局势的复杂性已不言而喻。各位出席本次大会，展现了对开展坦诚对话、追求和平与和解的真诚意愿。对此我们高度赞赏。 - 国家元首强调。

值得一提的是，世界与传统宗教领袖第八次大会17日在阿斯塔纳独立宫开幕，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席并致辞。大会吸引了来自约60个国家的100多个代表团参加，包括全球各大宗教的精神领袖、国际组织代表、专家学者及社会活动家。本次论坛主题为“宗教对话：迈向未来的协同”，期间将通过分会场形式探讨多项重要议题。9月18日，第二届青年宗教领袖论坛将在独立宫举行。

【编译：达娜】