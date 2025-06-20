“中亚是上合组织核心”——上合成员国在杜尚别共商合作

叶尔梅克巴耶夫在致辞中表示，在过去四分之一世纪里，上合组织已成为具有重要影响力的国际组织，建立了稳固的规范性法律基础和互动机制，并与秉持共同原则和价值观的国家及国际组织建立了伙伴关系。

他回顾道，上合组织的工作始于保障和促进中亚地区的安全与发展。2021年9月在杜尚别通过的纪念上合组织成立20周年宣言中，成员国领导人明确将中亚定义为“上合组织的核心”。而在去年阿斯塔纳峰会期间，特别强调了上合组织与中亚国家的战略发展目标相辅相成。

目前，上合组织正积极筹备将于今年秋季在中国天津召开的成员国元首理事会会议，并对会议内容进行细化。叶尔梅克巴耶夫表示，希望杜尚别国际会议能为充分发挥“中亚作为上合组织核心”的潜力提出新思路和新建议，发挥重要作用。

值得一提的是，今年秋季，上合组织成员国元首理事会第25次会议将在中国天津举行。借此机会，哈通社对秘书长努尔兰·叶尔梅克巴耶夫进行了专访，就峰会将讨论的议题、上合组织的总体工作、打击“三股势力”以及在组织框架内引入统一数字货币等问题进行了探讨。

另据消息，上合组织成员国强烈谴责以色列对伊朗的军事袭击。

【编译：木合塔尔·木拉提】