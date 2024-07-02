哈中媒体共建“一带一路”联合采访活动圆满成功

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首先，哈中媒体联合采访团队采访了阿斯塔纳轻轨项目。据项目承建方“中国建筑第六工程局有限公司”介绍，阿斯塔纳轻轨是两国在“一带一路”倡议框架下的重要项目。据介绍，轻轨项目将在今年8月30日完成地面土建工程的全线贯通，并进入第二阶段的建设。

近些年，哈萨克斯坦汽车制造工业迅速发展。值得一提的是，位于库斯塔奈的阿鲁尔（Allur）汽车制造厂当前与中国投资商开展合作，正在为哈萨克斯坦市场组装生产江淮（JAC）和捷途（Jetour）等中国品牌汽车。据该公司负责人介绍，阿鲁尔集团于2010年成立，当前共有3千多名员工。2023年，该汽车组装厂生产9万辆汽车，创历史最高纪录。

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此外，阿鲁尔集团与库斯塔奈机动汽车学院建立了紧密的合作。合作框架下，学院学生可在汽车组装厂通过付费实习。据学院校长介绍，这一实习机会有利于学生接触实际生产过程，并毕业后直接参与工作。

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哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫去年5月对中国进行国事访问期间，哈中两国元首在西安举行会晤时就在哈萨克斯坦境内开设“鲁班工坊”达成了共识。去年12月，天津职业大学的大力支持下，东哈萨克斯坦技术大学开设了“鲁班工坊”。

交通运输、交通组织和交通工具使用专业研究生萨肯·沃拉尔别克表示，工坊由两个实验室组成，主要研究交通运输、交通组织和机动汽车。他指出，所有设备和机动汽车由中方合作伙伴提供。

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在阿拉木图州的联合采访期间，哈中媒体记者采访了“中亚-中国”天然气管道和“巴库塔钨矿（Boguty）”项目。亚洲天然气管道有限公司董事会主席埃尔塞伊特·卡伊波夫就“中亚-中国”天然气管道和“贝纽-博佐伊-奇姆肯特”天然气管道工作情况进行了介绍。

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采访齐姆肯特炼油厂时，哈萨克斯坦石油产品公司副总裁叶尔兰·科斯肯巴耶夫就炼油厂当前的工作情况和未来扩建计划进行了详细介绍。

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6月29日，中国和哈萨克斯坦媒体共建“一带一路”联合采访成果分享会在阿斯塔纳举行。

哈萨克斯坦参议院（议会上院）议员哈里阿斯哈尔·萨热巴耶夫、阿里谢尔·萨特巴勒迪耶夫，人民日报社副总编辑徐立京，《哈萨克斯坦真理报》所属哈萨克报业集团总经理迪汗·哈姆扎别克吾勒，哈萨克国际通讯执行社长阿斯哈尔·扎勒丁诺夫，中国驻哈萨克斯坦大使馆参赞刘华等出席会议。与会者就两国媒体领域的合作前景深入交换了意见。

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据悉，此次联合采访活动和论坛由人民日报社主办。

【编译：小穆】