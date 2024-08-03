迪玛希重返《歌手》舞台献唱新作

- 几年前，在飞机的舷窗外看着云朵，我被那美丽的景象所启发，创作了这段旋律，并立刻将其录制在录音机里以免忘记。在疫情期间，我们在创作《Qairan Elim》时，我把这段旋律展示给了迪玛希，但由于他的频繁巡演和旅行，这首歌直到现在才得以制作完成。不久前，迪玛希打电话告诉我，他想在《我是歌手》的盛典演唱会上演唱这首歌，并请求我为这首歌写哈萨克语歌词。我立即联系了我的好友、国家顶级诗人之一的卡尔卡曼·萨林。我们通过电话交流，卡尔卡曼受到旋律的启发，创作了优美动人的歌词。我认为这是一种真正的默契，诗人能够立刻理解我的感受。我会称这首歌为浪漫诗篇，而歌曲的名字《Angel Love》是由迪玛希自己命名的。这首歌讲述了纯洁无瑕、真挚细腻的爱情。