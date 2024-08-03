12:18, 03 八月份 2024 | GMT +6
迪玛希重返《歌手》舞台献唱新作
（哈萨克国际通讯社讯）近日，在中国湖南卫视播出的《歌手（I am a Singer）》大型音乐竞技节目上，2017年的参赛选手迪玛希·库达伊别尔艮再次作为特邀嘉宾亮相，并献唱了他的全新作品《Angel Love》。
这首歌的曲谱和歌词由哈萨克斯坦作曲家雷纳特·盖森和诗人卡尔卡曼·萨林共同创作。
雷纳特·盖森与音响制作人叶尔兰·贝克丘林合作完成了这首作品的编曲。
为了特别献给中国观众，迪玛希在节目上以哈萨克语和中文双语演绎了歌曲。
雷纳特·盖森在谈到这首歌的创作历程时说道：
- 几年前，在飞机的舷窗外看着云朵，我被那美丽的景象所启发，创作了这段旋律，并立刻将其录制在录音机里以免忘记。在疫情期间，我们在创作《Qairan Elim》时，我把这段旋律展示给了迪玛希，但由于他的频繁巡演和旅行，这首歌直到现在才得以制作完成。不久前，迪玛希打电话告诉我，他想在《我是歌手》的盛典演唱会上演唱这首歌，并请求我为这首歌写哈萨克语歌词。我立即联系了我的好友、国家顶级诗人之一的卡尔卡曼·萨林。我们通过电话交流，卡尔卡曼受到旋律的启发，创作了优美动人的歌词。我认为这是一种真正的默契，诗人能够立刻理解我的感受。我会称这首歌为浪漫诗篇，而歌曲的名字《Angel Love》是由迪玛希自己命名的。这首歌讲述了纯洁无瑕、真挚细腻的爱情。
【编译：达娜】