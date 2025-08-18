哈萨克斯坦中小企业总数突破210万家

哈萨克斯坦总检察院数据显示，与2019年相比，2024年企业监管负担下降了58%。同年12月30日通过的《交易与创业法》引入“检察官过滤”机制，规定凡涉及限制或禁止企业活动的措施，须经检察机关批准，以减轻投资者面临的监管压力。

在许可制度方面，政府也着力提高可及性和透明度。到2025年底，相关部门将全面审查企业申请各类许可证和执照的资质要求，并优化办理流程和时限。

数据显示，国内企业已免于提交多项报表。在58个行业的381类信息工具中，49%已被精简，37%实现了自动化。得益于这些改革措施，哈萨克斯坦中小企业数量达到212.5万家，比2024年增加4.7%。中小企业在经济中的比重上升0.9个百分点，达到38.6%。

中小企业产值也达到18.7万亿坚戈，同比增长11.4%。根据总统指示，政府正积极推动政企互动模式由“监管”向“伙伴关系”的转型。2025年4月1日，专为企业家设计的数字化助手——eGov Business移动应用完成升级。

该应用旨在通过移动端实现中小企业办理公共服务、获取国家支持和“电子政务”服务的自动化。新功能包括企业注册、税务日历、获取电子证书和数字签名文件等。

据此前报道，“达穆”发展基金将继续加大对中小企业的扶持力度。

【编译：阿遥】