中亚首届数字包容性论坛在阿斯塔纳举行

此次大会，由联合国亚洲及太平洋经济社会委员会（亚太经社会）组织举办。

值得一提的是，在联合国第79届大会上，关于在哈萨克斯坦举办此次大会的动议，获得了成员国的一致认可，凸显了哈萨克斯坦在数字技术和可持续发展方面的重要地位。

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哈萨克斯坦政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫在大会开幕式上表示，联合国亚太经社会80年来，为亚洲太平洋地区超过40亿人民的命运带来了巨大的影响。

- 哈萨克斯坦成为亚太经社会正式成员已有30多年。本着基于世界最佳实践的伙伴关系和睦邻关系精神，双方关系保持着蓬勃发展。多年来，我们在环境保护、自然资源管理、投资关系、贸易、能源和运输等重要领域实现了良好的互动。- 哈萨克斯坦政府总理说。

政府总理指出，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫曾指出，数字技术带来经济增长，让数百万人在商业、教育和医疗保健领域打开新视野。

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当下，哈萨克斯坦已跻身全球数字化发展最先进的30个国家之列，在在线服务方面排名第8。

在哈萨克斯坦，公众可以通过移动设备访问 90% 以上的政府公共服务。

- 在建设数字丝绸之路的框架内，哈萨克斯坦正与邻国一道，积极拓展联通波斯湾国家，以及在里海海底铺设光纤通信线路的项目，不断拓展可以促进西方与东方之间过境运输潜力的各种项目。通过建设现代数据采集、存储和处理基础设施，积极吸引大型科技企业。- 别克帖诺夫说。

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据悉，此次大会将持续3天，前两天将举行全体会议、附加会议和部长级双边会议，并签署备忘录和协议。

而9月5日，即会议的最后一天，将举行主题为《哈萨克斯坦技术解决方案日（Kazakhstan Tech Solution Day）》的大型活动，哈萨克斯坦的IT公司、初创公司和先进的数字开发项目，如SmartBridge、Smart Data Ukimet、eOtinish等，将在会上亮相。同时，还将展示中亚最大的创新中心——阿斯塔纳枢纽国际科技园的潜力。

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亚洲及太平洋经济社会委员会（亚太经社会）是联合国负责亚洲及太平洋地区经济社会事务的一个区域性职能部门。作为亚太地区唯一的一个政府间论坛，亚太经社会扮演着一个独特的角色。通过这个论坛，亚太地区各国每年都能聚集在一起开会，对经济社会问题进行审查，以便推动和加强区域合作。

数字包容(Digital Inclusion)：用来描述消除数字鸿沟的动态过程，通常也指尽力缩减数字鸿沟的努力。是利用数字技术提升经济社会发展公平性、均等性与包容性，并消除数字鸿沟的系列措施。

【编译：木合塔尔·木拉提】