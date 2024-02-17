哈中合资企业Petrosun业务将转移至新合资公司

（哈萨克国际通讯社讯）据哈国家石油天然气公司（KazMunayGas/KMG）透露，哈中合资企业Petrosun公司（中石油哈萨克斯坦公司持股51%，KazMunayGas持股49% ）的业务将逐步分阶段转移至新的合资公司KC Energy Group（以下简称KC能源集团）。

"KC能源集团有限公司的成立条件与Petrosun有限公司当前的活动类似，参与方构成相同（中石油占51%，KMG占49%），管理机制相同。Petrosun有限公司的业务将逐步分阶段转移到KC Energy Group有限公司"。

KC能源集团的主要目的是引进与石油产品市场参与者进行透明合作的新方法。

根据国家对部分类型石油产品生产和流通进行监管的现行法规，该公司与隶属CNPC和KMG的石油生产公司签订合同，并正在研究与炼油厂签订石油加工合同的问题。

KMG强调，新合资公司的运营将严格遵守哈萨克斯坦法律。

KC能源集团在国内市场或出口方面没有任何优先权—石油产品流动的方向将取决于市场条件和政府对部分类型石油产品的监管机制。

去年12月底，KMG宣布收购KC能源集团49%的股份。