霍兹巴耶夫大学迎来22名中国西农实习生

据科学和高等教育部新闻处消息，霍兹巴耶夫大学与中国西农的合作已成为中哈教育合作的成功典范。双方正携手开展一系列种植业和畜牧业的科研项目，并在哈萨克斯坦“克孜勒扎尔乳业”等行业领先企业基地建立了示范园区。这些示范园区将专注于饲料质量改善、畜产品产量提升及繁殖性能优化等领域的研究，为当地农业提供有力支持。

目前，来自中国西农杨凌校区的12名本科生和10名研究生正在霍兹巴耶夫大学进行学术交流，并将在未来三个月内在北哈州重点畜牧企业进行实习，接受相关专业的理论培训。

两校的合作无疑将推动知识和技术的双向流动，对中哈两国农业产业的发展产生积极影响。这一合作模式不仅为哈萨克斯坦学生提供了宝贵的国际经验交流机会，还将帮助他们深入了解中国先进的农业技术和方法，从而提升自身的专业素质。

【编译：阿遥】