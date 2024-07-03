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    09:55, 03 七月份 2024 | GMT +6

    哈中旅游业合作显著提升：玛尔哲赫帕会见中国文化和旅游部部长

    Министрлер
    Фото: Туризм және спорт министрлігі

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦旅游和体育部部长叶尔梅克·玛尔哲赫帕近日会见了中华人民共和国文化和旅游部部长孙业礼，就旅游领域的双边合作进行了深入讨论。

    玛尔哲赫帕指出，近年来，为推动旅游合作，增加游客流量，采取了一系列措施。2023年，从中国前来哈萨克斯坦的游客数量显著增加，达到36.7万人次。同时，去年有31.1万哈萨克斯坦游客前往中国，较2022年翻了一番。

    玛尔哲赫帕还强调，目前哈中两国之间的航班数量已增加到每周44班次。

    - 在中华人民共和国主席对哈萨克斯坦进行国事访问期间，我们将与中央广播电视总台（CMG）签署关于促进两国旅游业发展的合作备忘录。- 部长说。

    孙业礼对中国哈萨克斯坦旅游年活动的高水平组织表示赞赏，并表达了继续加强旅游领域合作的意愿，以进一步发展两国间的经济、贸易和人文联系。

    会谈结束时，玛尔哲赫帕邀请孙业礼出席今年9月在哈萨克斯坦举办的第五届世界游牧民族运动会，中国国家队将参加这一赛事。

    此外，2024年12月将在阿拉木图举办中国哈萨克斯坦旅游年闭幕仪式。

    【编译：达娜】

    标签:
    旅游 外交 哈萨克斯坦与中国
    Дана Нұрбақыт
    编译
    Дана Нұрбақыт
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