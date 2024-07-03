哈中旅游业合作显著提升：玛尔哲赫帕会见中国文化和旅游部部长

玛尔哲赫帕指出，近年来，为推动旅游合作，增加游客流量，采取了一系列措施。2023年，从中国前来哈萨克斯坦的游客数量显著增加，达到36.7万人次。同时，去年有31.1万哈萨克斯坦游客前往中国，较2022年翻了一番。

玛尔哲赫帕还强调，目前哈中两国之间的航班数量已增加到每周44班次。

- 在中华人民共和国主席对哈萨克斯坦进行国事访问期间，我们将与中央广播电视总台（CMG）签署关于促进两国旅游业发展的合作备忘录。- 部长说。

孙业礼对中国哈萨克斯坦旅游年活动的高水平组织表示赞赏，并表达了继续加强旅游领域合作的意愿，以进一步发展两国间的经济、贸易和人文联系。

会谈结束时，玛尔哲赫帕邀请孙业礼出席今年9月在哈萨克斯坦举办的第五届世界游牧民族运动会，中国国家队将参加这一赛事。

此外，2024年12月将在阿拉木图举办中国哈萨克斯坦旅游年闭幕仪式。

【编译：达娜】