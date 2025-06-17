巴塔洛夫：中亚与中国企业家达成数字化合作共识

据哈萨克斯坦“阿塔梅肯”企业家协会主席拉伊穆别克·巴塔洛夫介绍，乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦的企业代表，以及在中国全国工商业联合会组织下超过300家中国公司代表出席了此次会议。在论坛召开前，各方已围绕合作议题开展了充分准备。

—这不是一次程序性的会面，不是那种简单聚集、签署备忘录、合影留念后各自离去的会议。最重要的是，哈萨克斯坦及整个中亚地区的企业与中国公司已提前展开了务实工作。今天，不只是签署了合作备忘录，还落地了一批具体合同，并启动了多个项目。本届论坛还吸引了地方行政首长和地区代表参与。对我们而言，合同的签署及其后续落实，是此次会议的最大成果。-巴塔洛夫表示。

据悉，各国工商协会已就推进数字化合作达成一致，哈萨克斯坦在这一方向上的探索以及国家层面的实践经验也在会议上作了详细介绍。

—我认为，这对企业来说极具参考价值——他们不仅能了解可投资领域，还能获得详实的分析数据。这也意味着今后我们将面临一项艰巨而又责任重大的任务。通过这种合作模式，企业将有机会推动具体项目的落地。-巴塔洛夫补充说。

他还指出，交通物流、“绿色通道”、海关程序和认证等现实问题，依然是困扰企业发展的瓶颈。这些问题不仅影响中国产品进口，也限制着哈萨克斯坦和中亚国家商品进入中国市场的出口潜力。

—这是一个亟需解决的关键问题。-巴塔洛夫强调。

友谊之桥国际企业家联盟也参加了今天的盛会。友谊之桥国际企业家联盟的主要目标是为哈萨克斯坦系统且有效地吸引投资，并为企业家提供全面支持。

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联盟秘书长努尔萨乌列·马梅特汗表示，这样的组织将在未来对哈萨克斯坦、中国及其他国家之间的商业关系发展产生显著影响。此外，她指出，联盟将通过提供咨询服务，帮助首次来哈萨克斯坦的企业家熟悉当地法律法规和投资政策。

今日会议吸引了多家中国大型国有企业参与。其中包括中工国际（China CAMC Engineering ）、中国能源海外投资有限公司（China Energy Overseas Investment Co., Ltd）、中国建筑工程总公司国际建设部（China State Construction Engineering Corporation International Construction）、霍尔果斯金亿集团、JM Motors有限责任公司、CATT04有限责任公司等。

参会企业中还包括哈萨克斯坦“金亿”国际贸易公司，该公司是霍尔果斯“金亿集团”的子公司。

霍尔果斯“金亿集团”是新疆地区农业和物流领域的龙头企业之一。

哈萨克斯坦“金亿”国际贸易公司成立于两年前，目前正计划在阿拉木图州建设一个价值1亿美元的大型物流中心，该项目被认为是哈萨克斯坦最大规模的投资项目之一。

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【编译：阿遥】