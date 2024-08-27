中亚首例：哈萨克斯坦在ICAO设立常驻代表处

ICAO作为联合国专门机构之一，拥有193个成员国，负责制定国际民用航空标准，并协调其发展，以提高全球航空安全和效率。

哈萨克斯坦设立常驻代表处的举措，旨在深化与ICAO的合作，推动本国民用航空业的发展，并确保飞行安全始终处于国际领先水平。

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此外，卡拉巴耶夫还参加了在蒙特利尔举行的第十四届ICAO航空导航会议（AN-Conf/14）。该会议为各方提供了一个深入技术交流的平台，旨在就航空导航和飞行安全方面达成一致，并为所有ICAO成员国提供高级别建议。

会议期间，卡拉巴耶夫与夏基塔诺和萨拉萨尔进行了会晤。ICAO领导层高度评价哈萨克斯坦在该组织设立代表处的决定，并对哈萨克斯坦在提升飞行安全和航空安全水平方面的努力表示肯定。

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双方还签署了一份管理服务协议，旨在利用ICAO的经验和资源，支持哈萨克斯坦及其航空机构实现目标，提高运营绩效，并严格遵守国际航空标准。

【编译：阿遥】