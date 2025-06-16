“中亚-中国”第二届产业投资论坛：哈中签署近60项合作协议 总金额约达250亿美元

据哈萨克投资（Kazakh Invest）国有公司董事会副主席玛迪亚尔·苏丹别克介绍，此次签署的文件不仅包括合作协议和谅解备忘录，还涉及投资协议、合同以及其他重要文件。

- 我们今天签署的并非全部项目，目前仍有更多合作文件尚在审批流程中，因此未能全部赶在论坛期间完成签署。 - 苏丹别克指出。

为节省时间，论坛采用了分阶段签署与交换文件的方式。其中两轮重要协议的签署在哈萨克斯坦第一副总理罗曼·斯卡利亚尔的见证下完成，包括哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGas）总裁签署的一份协议。

苏丹别克还介绍了此次论坛中的一个亮点项目——与中国赛拉弗能源（Seraphim）公司合作的绿色氢能开发项目。他表示，该项目旨在利用可再生能源生产环保、高效的绿色氢气，这一技术目前受到中、日、韩、美、德及沙特等国的高度重视，并已在交通和航空等领域展现出超过电动车的潜力。

本次论坛还吸引了哈萨克斯坦中央及地方政府官员、中亚多国代表团、中国及地区大型企业高层、发展机构负责人等参加。论坛日程涵盖全体会议及多个专题小组讨论，重点关注数字化与信息技术、交通物流、矿产资源等领域。

据悉，论坛期间计划签署超过50份双边与多边文件，总金额将超过100亿美元。

【编译：达娜】