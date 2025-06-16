中亚—中国论坛期间签署多项能源领域合作协议

—在此次论坛框架内，我们签署了多份关键协议，核心目标是设立联合研究中心。随着替代能源比重不断上升，我们亟需对整个系统进行周密规划。特别是在可再生能源持续增长的背景下，数字技术在能源一体化过程中的作用日益突出，而中国在这些领域处于世界领先地位，我们高度重视与中方的合作。