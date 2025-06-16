23:19, 16 六月 2025 | GMT +5
中亚—中国论坛期间签署多项能源领域合作协议
（哈萨克国际通讯社讯）6月16日，在阿斯塔纳举行的“中亚—中国：能源”论坛框架下，哈萨克斯坦能源部与多家中国企业代表签署了一系列重要合作文件。
哈萨克斯坦能源部副部长巴赫特詹·伊利亚斯在论坛期间接受媒体采访时表示：
—在此次论坛框架内，我们签署了多份关键协议，核心目标是设立联合研究中心。随着替代能源比重不断上升，我们亟需对整个系统进行周密规划。特别是在可再生能源持续增长的背景下，数字技术在能源一体化过程中的作用日益突出，而中国在这些领域处于世界领先地位，我们高度重视与中方的合作。
据介绍，此次合作不仅涵盖中国技术的引入与本地化，还涉及专业人才培训及合资企业在哈境内的建设，这些企业将致力于可再生能源设备的本地生产。
论坛期间签署的主要合作文件包括：
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与中国电建集团（POWERCHINA）签署协议，内容涉及本地化生产、建立研发中心及设立脱碳基金的战略合作。
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与中国南方电网公司签署合作备忘录，共同推进高压直流输电（HVDC）、数字能源和抽水蓄能电站项目。
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与华为哈萨克斯坦签署备忘录，在能源数字化转型及网络安全领域开展协作。
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与中国国家能源投资集团就“萨乌然”太阳能电站项目达成建设合同。
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哈萨克国家天然气公司QazaqGaz与中国建设银行签署融资协议，为QazaqGaz多个项目提供资金支持。
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与中国化学工程集团有限公司签署协议，联合开发年处理能力达20亿立方米天然气的煤化工项目可行性研究。
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与中国石化（Sinopec）签署合作协议，推动深加工产品生产技术的深化合作。
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与中国能源国际公司及上海交通大学签署合作协议，在氢能技术和科研领域展开联合研究。
【编译：阿遥】