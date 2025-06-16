托卡耶夫总统向中亚—中国人文交流活动致贺信

——尊敬的各位来宾！

我谨祝贺“中亚—中国”人文交流活动隆重开幕！

值此中国国家主席习近平到访阿斯塔纳之际，举办这样一次重要会议，已成为良好传统。此次以“睦邻友好 携手共进”为主题的论坛，是进一步深化我们多边关系的重要平台。

哈萨克斯坦与中国秉持睦邻友好、世代相亲的精神，不断拓展合作领域。我们之间源远流长的友谊如今已上升为具有战略意义的全方位伙伴关系。

文化是连接人民与文明的金桥。人文交流在巩固国家间团结方面发挥着不可替代的作用。正因如此，我们高度重视在人文领域深化互利合作。

我相信，本次论坛将围绕两国人民共同坚守的价值观、生活方式以及信息安全等议题，提出深刻而富有建设性的见解。

预祝论坛圆满成功，祝各位来宾工作顺利、生活幸福！