主管部门部分同意“反LGBT宣传”请愿 将限制儿童接触性化内容

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

来自文化和信息部、内政部、教育部、司法部、卫生部的官员、议员、专家学者、社会活动家以及媒体代表等多方参加会议。

会上，与会者讨论了工作小组前两次会议的成果。这两次会议充分听取了政府机构、请愿发起人、专家学者及其他利益相关方的立场和观点。在审议请愿的过程中，相关部门对国内外的法律法规进行了全面分析，咨询了顶尖专家的意见，并研究了哈萨克斯坦社会的民调结果。

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

最终，主管部门决定部分同意请愿中“保护青少年和儿童免受性关系宣扬和培养”的要求，并考虑对针对儿童受众的性化内容传播进行限制。

文化和信息部强调，这一决定是初步的，符合宪法规定、国际法和国内法律法规的要求，同时也契合国家家庭和性别政策的优先方向。

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

该决定还依据《联合国儿童权利公约》和《哈萨克斯坦共和国儿童权益法》，明确国家机关、法人和自然人有义务保护儿童免受不利社会环境、信息、宣传和鼓动的影响。

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

根据相关法律，文化和信息部将在8月6日前将正式决定通知请愿人，并在随后一个工作日内将决定发布在互联网上。

据此前报道，今年6月，哈萨克斯坦公民在政府电子请愿门户网站E-Petition.kz上发起了一项请愿活动，以反对在哈萨克斯坦宣扬LGBT内容。这项题为《我们反对在哈萨克斯坦以公开或隐秘的方式宣扬LGBT内容》的请愿，在很短时间内获得了超过5万名公民的联署 ，从而依法进入政府强制审议程序。

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

【编译：阿遥】