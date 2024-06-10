哈萨克斯坦超5万公民请愿反对宣扬LGBT内容

截至目前，这项题为《我们反对在哈萨克斯坦以公开或隐秘的方式宣扬LGBT内容》的请愿，已经获得了超过5万名公民的联署。

这意味着，该请愿内容将依法进入政府强制审议程序。

哈萨克斯坦文化和信息部公布的通报称：

- 根据《哈萨克斯坦共和国行政程序法》第90-4条的规定，鉴于该请愿书已经在政府电子请愿网站发起并达到5万人签名支持，哈萨克斯坦文化和信息部已经依法对其予以受理并启动审议。根据《哈萨克斯坦共和国行政程序法》第90-5条的规定，请愿书受理答复期限为受理当日开始计算的四十个工作日内。

文化和信息部表示，将组建一个专项工作组负责对请愿书的内容进行全面审议。工作组成员将包括所有利益相关的机构、国家机关和社会组织代表。

文化和信息部强调，对请愿书的审议程序将按照立法要求进行。

据了解，已经获得了5万公民联署支持的这份请愿书的作者是社会活动家巴吉拉·巴勒塔巴耶娃。

这位社会活动家指出，懵懂无知的孩子将同性关系视为正常现象，甚至开始认为同性关系是一种流行趋势的现象，是社会的一大悲剧。

- 成年人的性关系、人生观，都是他们自己的私事。但是，我反对对同性性行为的公开宣扬。这是因为，在接受这些信息的受众当中，还有懵懂无知的孩童存在！所以，我，巴吉拉·巴勒塔巴耶娃，强烈要求哈萨克斯坦官方立法禁止在哈国内以公开或隐秘的方式对LGBT内容进行宣传的活动，并且要求在法律框架下，对宣扬者予以惩处！- 活动家在请愿书上写道。

值得一提的是，今年4月，哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议员提议立法禁止在大众媒体中宣扬LGBT内容的条款。

该建议由议会中属于阿玛纳特（AMANAT）党的两位议员扎纳尔别克·阿希姆詹和阿斯哈特·阿伊马哈穆别托夫联名提出。

两位议员在议会发言时强调指出，提出这项建议的目的并非为了彻底禁止某类信息的传播，而是反对单方面、片面的对此类信息进行宣扬，并因此引发舆论的对立。

【编译：木合塔尔·木拉提】