    15:47, 07 11月 2025 | GMT +5

    别克帖诺夫主持会议研究阿斯塔纳机场发展问题

    哈萨克国际通讯社讯）据总理官网消息，11月7日，政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫主持召开专题会议，研究阿斯塔纳机场的发展事宜。

    会上，别克帖诺夫听取了关于阿斯塔纳国际机场跑道定期维修进展的汇报。此次维修旨在提升机场基础设施的可靠性和飞行安全水平。阿斯塔纳市市长金恩斯·哈斯姆别克介绍了进一步重建和完善机场物质技术条件的计划。

    根据项目规划，机场将建设新跑道、维修停机坪和航站楼，并更新技术设备。同时，还将发展周边配套基础设施，包括物流综合体、仓库、酒店、办公楼及行政大楼。目前，阿斯塔纳机场每年旅客吞吐量约为900万人次，项目实施后，这一数字有望在未来几年内增至1200万人次。

    会议还讨论了吸引投资者参与机场进一步发展的问题。与会者指出，一些大型外国企业已对该项目表现出兴趣。

    会议结束时，别克帖诺夫指示交通部和阿斯塔纳市政府切实监督相关项目实施进度，确保充分释放首都航空枢纽的潜力。

    据此前报道，11月6日，政府总理别克帖诺夫在西哈州首府乌拉尔市重点检查了工业和民生基础设施的发展情况，并了解即将在此举行的哈萨克斯坦—俄罗斯地区间合作论坛的筹备进展。

    【编译：阿遥】

