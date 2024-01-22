托卡耶夫总统主持召开内务部部委扩大会议

国家元首指出，警察在国家永久确立“法律和秩序”原则方面发挥着特殊作用。

-打击犯罪、维护公共秩序是重要的任务，是一项非常负责任的工作。我国的每位公民都应感到安全。为此，执法体系需要协调有效地发挥作用。首先，法律要求必须在国家得到全面落实。任何触犯法律的人都应该受到惩罚。-总统在讲话中说。

托卡耶夫总统认为，缺乏法律知识会导致负面趋势的发展。

-这一切，最终都会阻碍国家的发展，损害国家的荣誉。公共场所的破坏行为就是这一点的明显体现。与人民的价值观不同的意识形态对我国构成了巨大威胁。尤其是年轻一代可能会追随人为观念和“假英雄”的引导。鼓励年轻人从事非法活动的材料正在社交网络上传播，甚至还有人以违法者为榜样。我们的公民必须反对任何不法行为，这意味着我们需要强大的免疫力来抵御不法行为。要严防为煽动叛乱、危害国家行为的辩解。法律虚无主义，即否认法治，是不应该允许的。这不仅是国家机构的共同任务，也是全体人民的共同任务。总之，确保法治和秩序是创建公正哈萨克斯坦的主要条件。-总统说。

国家元首认为，执法机构应重视预防犯罪问题。

-犯罪的主要原因往往是反社会行为。因此，系统地与容易违法的公民合作非常重要。此外，有必要消除促使他们实施违反公共秩序行为的所有先决条件。但如今，我们必须承认，预防犯罪措施并未得到有效执行。因此，执法体系需要彻底革新。与此同时，大多数属于危险群体的公民却被忽视了，而一些预防措施无非是限制和强制。此类工作在地方没有系统性的开展，没有真正的协调机制。现在是在预防犯罪领域制定统一法律的时候了。法律草案中，有必要对公民预防名单进行全面修改。有必要明确责任机构的权限、协调机制、个人预防工具。-他说。

Фото: Ақорда

托卡耶夫总统确信，这对于打击家庭暴力尤为重要。他认为，预防的重要性不亚于迅速采取行动和公平惩罚。

-众所周知，我之前曾说过，我支持加强对此类犯罪行为的责任追究。刑法的相应修正案将于近期通过。内务部工作人员应提前做好过渡到新工作方式的准备。以往执法实践中存在的问题，必须要综合考虑。此外，未成年人权利保护体系的现代化也是一个非常紧迫的问题。政府应认真考虑这项工作，让民间社会机构和专家参与进来。-他说。

总统表示，有必要落实警察服务模式的主要原则。这首先意味着能够倾听社会的需求并迅速采取行动。

-重要的是为人们提供互利的合作形式并规范最佳的反馈方式。我相信，依靠积极主动且对非法活动并非无动于衷的公民，将能够在实践中遵守对违法行为的零容忍原则。-托卡耶夫说。

国家元首还表示，警察必须与社会一起彻底改变。

-警察应该永远成为人民的榜样。只有这样，人们才会信任警察，并将他们设为保护者。不幸的是，我们不能说所有执法人员都是一样的。犯下严重罪行的警员正在被查处。近来，此类事件愈发频繁。我们决不能允许这种情况发生，这种行为根本没有道理。部分警员的违法违规行为，损害了整体执法机构的公众形象。这样的人应该从警察队伍中除名，他们损害了政权的声誉。也应该审视不及时惩戒员工的领导人的行为。-总统说。

Фото: Ақорда

会上，托卡耶夫支持内务部部长今年对中层管理人员进行特别认证的提议。

-主要目标是清除不称职、不诚实的领导人员，即建立专业人才储备。只有这样，我们才能从根本上改变现状。总统办公厅将监管该项工作指示的落实情况。-他说。

总统特别关注确保儿童安全的问题。尤其是去年针对未成年人的犯罪数量增加了22%。国家元首表示，有必要加强这方面的预防措施。警方应与学校行政部门开展合作。

此外，托卡耶夫总统要求坚决制止毒品泛滥，并就加强打击网络犯罪和网络诈骗行为下达了具体工作指示。

托卡耶夫指出，维护服刑人员的基本权利非常重要。他认为，监狱不仅是惩罚罪犯的场所，更应该是一个不允许一个人再次犯罪的机构。

与此同时，总统认为，民众可通过执法机构的活动了解整个国家体系的面貌。

-我们不应该忽视忠实履行职责的警察。特别是我们要正确地评价他们的真正英雄事迹（这样的事例还有很多）、他们的工作，并给予他们最高的奖励。通过提高内务机构的效率，塑造真实的情况，展现出专业精神、责任感和勇敢精神，塑造警察的正面形象至关重要。-托卡耶夫总统说。

会上，内务部部长叶尔詹·萨德诺夫就打击犯罪、家庭暴力、青少年犯罪、网络诈骗及其预防措施和正在开展的相关工作，以及提高内政机构效率等问题进行了汇报。

【编译：小穆】