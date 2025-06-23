托卡耶夫总统主持召开执法系统部务扩大会议

—今天是我国的警察日和国家公务员日。首先，我向全国所有警察和国家公务员致以节日的问候。服务国家是崇高而神圣的使命，你们在维护法律和秩序、保护公民权利方面作出了巨大贡献。-托卡耶夫总统表示。

Фото: 总统府

他指出，当今世界正处于动荡、充满不确定性且极为复杂的时期。在这样的背景下，维护公共安全、保障法律的严格执行显得尤为重要。

—正因如此，我们今天首次以这样的规模召开会议。执法系统的所有机构必须协调一致、密切合作。-托卡耶夫强调。

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总统指出，近年来哈萨克斯坦在各个领域都启动了大规模改革，国家政治制度和经济结构正在发生深刻变革。国内法治文化不断强化，公民责任意识日益增强，这也是国家战略的首要任务之一。

—国家高度重视完善执法体系，在各领域建立法治秩序，并取得了显著成果。自2019年以来，刑事犯罪数量减少近一半。其中，抢劫、盗窃、偷窃和寻衅滋事案件减少了四倍，谋杀案下降了30%，公共场所犯罪减少了80%。这意味着我们的公民可以更加安心地在街头行走，无需担心自身安全。-他说。

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托卡耶夫指出，法律不是压迫和迫害的工具，而是保障每个人权利和自由的屏障。

—我们必须在社会中营造出一种深刻理解这一理念的文化环境，让秩序成为普遍价值观，让守法成为人们的自觉选择。国家机关和社会共同努力，我们就一定能够实现目标。为了成为先进民族，我们应大力倡导文明、相互尊重、克制和礼貌的品质，让公民自觉遵守道德与法律规范。-托卡耶夫强调。

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他指出，培养年轻一代的创造力与纪律意识至关重要，这需要家长和教育体系共同承担责任。

—孩子们正是在学校学习社会价值观、养成行为习惯的。因此，政府应重新审视教育机构在品德教育方面的工作，尤其要重视引导年轻一代尊重法律，让他们在毕业时成为诚实正直的公民。-托卡耶夫指出。

托卡耶夫还提到，“法律与秩序”原则与责任文化紧密相关。

—大家知道，我们正在开展“清洁哈萨克斯坦”运动，这一重要倡议获得了民众广泛支持。“清洁哈萨克斯坦”不仅仅关乎环境卫生，还关系到思想和意识的纯洁。因为公共道德和对法律的尊重，始于我们周围环境的整洁。-他说。

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托卡耶夫宣布，国家将启动“法律与秩序周”，这是面向全社会的大型宣传活动。

—这一周应成为加强法治文化、提升执法机关威信的重要时期。当然，这并非一次性活动，而是提高公民法律意识的重要系统性措施。-托卡耶夫说。

托卡耶夫强调，必须加强预防犯罪工作，提前发现并消除滋生犯罪的根源。

—根据我的指示，《预防违法行为法》草案已提交议会，新法将统一国家政策，扩大预防覆盖范围。这项法律势在必行，需尽快通过。我请求议会在年底前完成审议。-他说。

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此外，他提出，应在内务部系统内设立独立部门专门负责预防工作，并改革绩效评估体系，将预防工作成效纳入考核。

托卡耶夫特别强调防范网络和电话诈骗的紧迫性。

—这类犯罪在全球范围内肆虐，多由境外有组织犯罪集团操控，调查取证难度极大。预防措施至关重要。去年，央行成立了反欺诈中心，专门识别和阻止可疑交易。我们也要求银行和移动运营商承担更多责任。-他强调。

托卡耶夫还指出，防范诈骗须确保公民个人信息安全，提升全民金融素养，增强社会免疫力。

—诈骗犯往往引诱公民提供账户用于洗钱或非法转账。过去一年半已有逾5万人因此受害，其中大多数是年轻人。金融监管机构应联合银行建立系统，及时识别并冻结涉案账户。-他说。

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他指出，无证SIM卡泛滥是该问题的重要原因。

—仅今年就查获近10万张冒用他人身份注册的SIM卡。这些号码被用于犯罪。我已责成政府与相关机构完善SIM卡销售管理，并强化运营商责任。-托卡耶夫表示。

他强调，执法系统需要推行服务型工作模式，成为政府与社会之间的桥梁。

—我们应摒弃繁琐程序，建立符合“国家与公民一体”理念的新型互动文化。公民对改革真实性和公正性的信任，关键取决于执法机关的专业水平。-托卡耶夫说。

他指出，应重点加强区域检查员工作，尤其在农村地区，这一群体是居民的守护者和法律顾问。

—建议为农村检查员授衔时按一年算一年半工龄，提供住房保障，并改善其物质技术条件。各州州长应予以关注。-托卡耶夫表示。

托卡耶夫指出，巡逻人员在与公民互动时应保持礼貌和专业，而公民也应遵守警察的合法要求。

—我们必须进一步改革执法系统，以提升公民安全感和法治建设水平。改革不是目的，而是为了增强社会信任。警察自身必须以身作则，赢得公民尊重。-他说。

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他强调，国家将全面支持维护社会安全、保障法治的执法人员。

—根据我的指示，今年已开始实施新工资制度。县区级人员工资已显著提升，例如三年经验的刑侦人员薪资提高了60%。我们还将从法律和社会层面采取措施，为执法人员提供保障。-托卡耶夫说。

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最后，他表示，必须为部门高校学员创造更好条件。

—我建议对成绩优秀、表现模范的毕业生直接授予上尉警衔，并允许其在空缺岗位中自主选择工作。政府应制定相关法律修正案。-托卡耶夫说。

会上，总检察长别热克·阿斯洛夫、第一副总理罗曼·斯卡利亚尔、内务部部长叶尔詹·萨德诺夫、反腐败行动署署长阿斯哈特·朱玛哈利以及金融监管署署长扎纳特•埃利玛诺夫先后发言。

【编译：阿遥】