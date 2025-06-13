别克帖诺夫主持召开国家福利基金董事会会议

会上，基金董事长努尔兰·扎库波夫汇报了国家元首关于在经济优先领域实施重大投资项目的指示落实情况。

会议重点审议了国家福利基金的主要财务与生产指标，并听取了有关采购流程优化工作的汇报。

扎库波夫介绍称，基金目前正在推进石油天然气、石油化工、能源、交通物流、采矿等领域共计46个投资项目。今年前四个月，这些项目的资金使用率达98%。

截至目前，年内总投资额近3550亿坚戈的5个项目已投入运营。

其中，阿克套港集装箱枢纽先导区已正式启用。该设施具备接收铁路列车、处理货物并通过海运转运的能力，作为里海地区最大的集装箱枢纽，有望显著提升货运能力，强化哈萨克斯坦在国际运输网络中的地位。

杰特苏国际物流终端也已在阿拉木图投入使用，设计吞吐能力为11.5万个标准箱。该项目由哈方与中国西安港联合实施，将进一步促进哈中及哈欧交通联系的发展。

阿克套里海沥青厂的现代化改造工程已完成，年产能提升50%，达到75万吨。

阿拉木图市新建的一座高科技传染病研究中心现已竣工，床位数达350张。

肯迪尔勒海水淡化厂建设项目已进入收尾阶段，目前正在进行设备调试与系统准备。

此外，杰特苏州长达302.4公里的塔勒德库尔干—乌什阿拉尔主干天然气管道的线性工程也已提前完工；用于聚乙烯生产的燃气分配综合体项目，以及贝纽—博佐伊—奇姆肯特主干管道第二线的建设也已提前启动。

别克帖诺夫指示萨姆鲁克-卡泽纳国家福利基金管理层与相关部委切实保障各项投资项目按期推进，并进一步完善支持本国商品制造商的政策机制。

【编译：阿遥】