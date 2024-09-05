托卡耶夫总统主持召开阿斯塔纳国际金融中心管理委员会会议

会上，Freedom Finance Global、China Construction Bank Corporation 阿斯塔纳分行、Fix Price Group、 Grata International 和 Binance Kazakhstan Technologies公司领导人出席会议，并就投资项目和发展计划进行了介绍。

国家元首会上谈到了全球资本市场的快速变化、新型国际贸易和经济关系的形成、国家间一体化进程的加强，以及资金流动的重新分配等问题。

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托卡耶夫总统认为，当前的挑战和变化为哈萨克斯坦带来了新的机遇。对此，国家元首强调了阿斯塔纳国际金融中心对确保国家稳定快速发展的重要作用。

-相比之下，AIFC在短时间内取得了有效成就。为吸引投资创造了非常良好的环境，为投资者提供了优惠的税收、签证和工作条件。为每个投资者提供了个别支持和综合支持的原则。建立了公平公正的司法体系。借助新的数字解决方案，哈萨克斯坦所有居民都有机会参与首次公开募股。-总统说。

总统指出，阿斯塔纳国际金融中心当前面临加强其作为该地区成功金融中心地位的任务。此外，总统特别强调了吸引更多投资对国家经济的重要性，以及改善投资生态系统的必要性。

-金融中心已与美国、欧洲、英国、亚洲和中东地区的多家合作伙伴建立了密切的合作关系。正在与阿联酋和沙特阿拉伯的大公司合作促进投资项目。这将有助于进一步加强AIFC的投资潜力和哈萨克斯坦的经济。但，AIFC有必要加强与中央政府和国家机构的合作，不断完善监管框架。-托卡耶夫说。

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国家元首指出，流动性是股市发展的主要指标之一。它主要由机构投资者提供。目前，多达50% 的公民养老基金将转移给私人投资管理公司的工作已经开始。对此，有必要考虑允许外资投资管理公司进入AIFC的养老金资产和金融机构。

在这方面，国家元首向央行提议，考虑与政府、金融市场监管和发展局，以及AIFC一起加强对中心企业本地化要求的可能性。

总统指出，在国外市场同步配售的情况下，逐步增加本地股票市场的证券份额和数量优先任务之一。同时，他着重关注了鼓励哈萨克斯坦私营公司上市的重要性。他表示，这证实了它们活动的宣传性和有效性。

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托卡耶夫表示，下一个优先事项是严格遵守既定的“游戏规则”。

-AIFC的税收制度受到宪法法律的保障，被认为是中心发展战略的重要组成部分。它在增加哈萨克斯坦对全球投资者的吸引力方面发挥着关键作用。这是我们永久的立场，我们不会背离。-总统说。

哈萨克斯坦总统认为，哈萨克斯坦碳市场的发展是国家政策的优先领域之一。目前，欧盟国家正准备出台碳边境调整机制。这会严重阻碍国内产品向欧洲的出口。

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此外，国家元首强调需要建立有效的财务机制来应对紧急情况。各类公共保险基金应支持应对自然灾害后果。政府应与金融市场监管和发展署、阿斯塔纳国际金融中心合作，全面研究在中央管辖范围内为此设立基金的问题。

最后，托卡耶夫总统总结会议，并批准了阿斯塔纳国际金融中心去年的工作成果报告。

据悉，阿斯塔纳国际金融中心总裁雷纳特·别科图尔沃夫、阿斯塔纳国际金融中心法院院长杨·伯内特勋爵、阿斯塔纳国际金融中心财政管理委员会主席安杰拉·奈特、阿斯塔纳国际金融中心证券交易中心（AIX）总裁蒂姆·本尼特，以及Solidcore Resources plc公司首席执行官维塔利·涅西斯和Amicorp Fund Services首席运营官罗本·赫克杨出席了会议，并发表了讲话。

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【编译：小穆】