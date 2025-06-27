别克帖诺夫主持召开欧亚开发银行理事会会议

欧亚开发银行理事会主席尼古拉·波德古佐夫就2022—2026年战略目标的落实情况作了汇报。据其介绍，截至2024年底，欧亚开发银行累计投资组合达到165亿美元，年投资规模达24亿美元，较上年增加7亿美元。

波德古佐夫表示，对可持续发展目标（SDGs）作出贡献的项目占比超过30%，是既定目标的两倍以上。技术援助项目组合显著扩大，2024年同比增长76%，创下历史新高。

根据年度报告，欧亚开发银行在哈萨克斯坦的总投资组合达72亿美元，涵盖116个项目，其中43个在实施中，投资额为29亿美元。对亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦的投资也呈增长态势。截至2025年，欧亚开发银行累计投资项目将达到305个。

截至今年上半年，年度投资计划已全部完成，新签约投资金额达21亿美元，处于高级准备阶段、具备签署潜力的项目总额超过40亿美元。

值得一提的是，乌兹别克斯坦近期正式加入成立欧亚开发银行协定。会议期间，乌兹别克斯坦投资、工业和贸易部部长拉齐兹·库德拉托夫表示，愿与该银行积极开展合作。

会议最后通过了一系列组织和财务相关决定。根据理事会成员提议，政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫当选为欧亚开发银行理事会主席，哈萨克斯坦财政部长马迪·塔克耶夫被任命为副主席。

【编译：阿遥】