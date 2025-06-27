中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    19:44, 27 六月 2025 | GMT +5

    别克帖诺夫主持召开欧亚开发银行理事会会议

    哈萨克国际通讯社讯）据总理官网消息，6月27日，哈萨克斯坦政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫主持召开欧亚开发银行理事会会议。会议审议了2024年工作成果及当前运营中的若干紧迫问题。

    别克帖诺夫主持召开欧亚开发银行理事会会议
    Фото: 总理官网

    欧亚开发银行理事会主席尼古拉·波德古佐夫就2022—2026年战略目标的落实情况作了汇报。据其介绍，截至2024年底，欧亚开发银行累计投资组合达到165亿美元，年投资规模达24亿美元，较上年增加7亿美元。

    波德古佐夫表示，对可持续发展目标（SDGs）作出贡献的项目占比超过30%，是既定目标的两倍以上。技术援助项目组合显著扩大，2024年同比增长76%，创下历史新高。

    根据年度报告，欧亚开发银行在哈萨克斯坦的总投资组合达72亿美元，涵盖116个项目，其中43个在实施中，投资额为29亿美元。对亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦的投资也呈增长态势。截至2025年，欧亚开发银行累计投资项目将达到305个。

    截至今年上半年，年度投资计划已全部完成，新签约投资金额达21亿美元，处于高级准备阶段、具备签署潜力的项目总额超过40亿美元。

    值得一提的是，乌兹别克斯坦近期正式加入成立欧亚开发银行协定。会议期间，乌兹别克斯坦投资、工业和贸易部部长拉齐兹·库德拉托夫表示，愿与该银行积极开展合作。

    会议最后通过了一系列组织和财务相关决定。根据理事会成员提议，政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫当选为欧亚开发银行理事会主席，哈萨克斯坦财政部长马迪·塔克耶夫被任命为副主席。

    【编译：阿遥】

    标签:
    投资 金融 政府
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
    正在阅读