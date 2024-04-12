总统主持召开全国抗洪指挥部会议 下达一系列重要指示

会上，托卡耶夫总统强调指出，国内当前的春季融雪洪灾情况依然非常严峻。

总统表示，在此前宣布进入紧急状态的地区当中，有5个州，即阿特劳州、西哈州、东哈州、阿克莫拉州和北哈州正面临着遭遇第二轮洪水侵袭的威胁。而剩余的几个地区，即库斯塔奈州、卡拉干达州、阿克托别州、阿拜州、巴甫洛达尔州、乌勒套州目前形势已趋于稳定。

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国家元首指出，当下工作的重点之一，是确保将可能受到洪水影响区域的居民疏散至安全地带，并为那些在此次融雪洪灾中遭遇财产损失的哈国公民提供必要的帮助。

托卡耶夫总统表示，他已经指示相关部门从国家资产储备当中调拨需要的技术装备和其他设备，用于防汛抗洪工作。

- 针对补偿公民们的损失问题，我已经下达了建立合适的机制的明确指示。除了国家财政资金外，来自“为了哈国人民”基金和各个大型企业的资金也将被用于这项任务。此外还有一个非常重要的问题，就是灾区的防疫工作。要严密的监控当地的各类传染病情况。还要准备春季的耕种任务。要保障灾区不出现任何犯罪行为。根据我的指示，总理和副总理们正在各个受灾地点巡查，在灾情结束之前，他们将负责协调各项工作，与全体人民同甘共苦。- 托卡耶夫总统说。

国家元首再次强调，要对受自然灾害影响地区的食品安全实施专项监管，防止价格上涨。同时，事关公民出行的飞机票和火车票价格也必须保持在合理区间。

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托卡耶夫总统责令政府和有关部门尽快解决受灾群众安置问题，并着重注意帮助灾区人民恢复在紧急疏散过程中丢失的各类文件。

会议要求，卫生部会同农业部，加强全国卫生疫情和动物疫情管控，开展24小时监测，对公寓楼、社会场所和公共场所设施进行消毒。

会议指出，目前社交网络上发布的一些有关传染病蔓延以及洪水导致流行病情况恶化的信息尚未得到证实，卫生部门正在抓紧核查当中。

此外，工业和建设部将负责组建一个行动小组，协调住房、社会基础设施和公用设施的重建工作。

- 受灾地区的行政长官应立即向应急指挥部提交必要资金的报告。还必须清理领土上的垃圾、被毁房屋和建筑物的废墟。有必要向受影响地区派出农业、交通、卫生、水资源、紧急情况、生态、科学和高等教育等部门的副部长。顺便说一句，“清洁的哈萨克斯坦”活动是由我在未受洪水影响的地区发起的。我警告所有地方政府负责人，这不是一次性的竞选活动。换句话说，不允许在开展这项活动过程中弄虚作假。要像邻国那样，定期的在哈萨克斯坦开展绿化和城市清洁工作。- 托卡耶夫总统说。

国家元首在会上向有关部门下达了明确的指示，要求对灾区受损居民房屋的重建订立一个时间表。此外，年底前政府需制订并通过一份长期的防洪战略。

政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫，紧急情况部、工业和建设部、卫生部、农业部等部委负责人，以及多个地区行政长官在会上就洪灾情况进行了汇报。

【编译：木合塔尔·木拉提】