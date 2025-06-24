总统主持外国投资者理事会：推动改革与全球合作促进哈萨克斯坦经济增长

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指出，外国投资者理事会二十多年来在哈萨克斯坦形成投资导向型生态系统中发挥了重要作用。他表示：

- 我们将继续在理事会的积极参与下，推进旨在改善投资环境、提高透明度和简化营商条件的综合改革。

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总统表示，专家预测未来几年全球GDP增长将放缓至约2.9%。

他指出：- 当前通胀压力加剧、全球供应链障碍增多以及商业环境不确定性上升，这些趋势可能进一步恶化世界经济前景。这表明需要建设性的国际对话。像哈萨克斯坦这样的国家在面对此类挑战时展现了抵御外部危机的能力。今年前五个月，哈萨克斯坦经济增长6%，运输物流、建筑、贸易、采矿和加工行业贡献显著。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫认为，哈萨克斯坦的战略地理位置、人才资本和全面改革为投资者及国家经济提供了广阔机遇。

他还提到投资总部遵循“在此地、此时此刻”原则，快速解决投资者问题。该总部为总值700亿美元的137个投资项目提供了支持，并推动了140项旨在系统解决投资者问题的立法修正案。

哈萨克斯坦引入了专门保护投资者权利的“检察过滤”机制。从今年起，未经总检察院事先同意，政府机构不得对投资者进行检查、提起行政诉讼、提交诉状或施加任何限制。

- 我们推出了国家数字投资平台，整合了基于‘单一窗口’原则的投资相关公共服务，涵盖从咨询到许可的全流程。此外，为激励商业活动和吸引私人投资，新《税法典》已提交参议院审议。该文件为发展本地生产的投资者提供针对性优惠，并支持高附加值产品出口商。- 托卡耶夫总统说。

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哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫强调了与投资者合作的前景方向，特别是发展哈萨克斯坦工业潜力的问题。

他指出：- 采矿业仍是哈萨克斯坦加工业的主要支柱。哈萨克斯坦认识到采矿和冶金的全球重要性，通过开放且全面的立法为投资者提供了稳定且有利的司法环境。得益于持续改革，全球主要企业如Rio Tinto、Fortescue、Ivanhoe、First Quantum和Tech Resources进入我国开展地质勘探。新《税法典》将引入鼓励国内深加工的矿区使用费制度。凭借丰富的矿产资源、现代矿业立法和透明税收体系，我们相信哈萨克斯坦将在全球关键矿产供应链中占据战略地位。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫强调，哈萨克斯坦在深加工原材料和创建新一代工业生产方面迈出了大胆步伐。

他提到，哈萨克斯坦与Wabtec、Alstom和Stadler在铁路机械制造领域建立了成功合作。例如，Alstom计划在哈建设服务中心，并从2028年起生产新一代机车；Wabtec向使用替代燃料的铁路车辆投资2亿美元；Stadler Rail建成年产100节车厢的工厂。

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哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫还强调了哈萨克斯坦农业综合体的巨大潜力。哈萨克斯坦拥有全球第六大可耕地和牧场面积，是十大粮食出口国之一。他以PepsiCo、Fufeng Group和Dalian Hesheng等外国投资者的成功为例，指出这些企业为本地产品创造了稳定需求并引入了先进技术。

总统表示，哈萨克斯坦通过全面升级交通基础设施，致力于巩固其战略性过境枢纽地位。

- 根据计划，到2029年将翻新1.1万公里铁路并新建5000公里铁路。今年，“多斯特克-莫因特”段全长830公里的铁路将投入使用。这条战略路线提前两年启用，通行能力将提升五倍。此外，我们计划扩建“达尔巴扎-马克塔拉尔”、“莫因特-克孜勒扎尔”和“阿尔金科尔-热季根”等多个通道。这些项目将显著增加通过哈萨克斯坦铁路的货运量。同时，我们正努力提升公路基础设施的质量和安全性。去年，“塔勒德库尔干-乌斯卡曼”、“卡拉干达-阿拉木图”和“阿克托别-阿特劳-阿斯特拉罕”三条国际公路投入使用，使国际公路走廊总长度增加1600公里，是2023年启用公路的两倍。今年，全国将建设和修缮超过1.3万公里公路。- 托卡耶夫总统说。

此外，阿拉木图、克孜勒奥尔达和奇姆肯特机场新建了国际航站楼，通行能力提升六倍。

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哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫提醒，哈萨克斯坦在联合国数字化指标排名中跻身全球前30强。自2018年以来，国内金融科技公司数量增长四倍，注册于“阿斯塔纳”国际金融中心的包括加密交易所和支付系统在内的公司超过4000家。他呼吁国际伙伴在发展数字和人工智能基础设施方面开展合作。

- 阿斯塔纳国际金融中心在东欧及中亚地区的全球金融中心指数中排名第一，在绿色和数字金融领域也是区域领军者。全国89%的交易为非现金交易，过去四年移动银行使用量增长460%。我们计划打造创新试点区域CryptoCity，允许使用加密货币购买商品、服务及其他用途。推动人工智能发展对哈萨克斯坦具有战略意义。人工智能是国家未来发展、竞争力和数字主权的关键因素。- 托卡耶夫总统说。

最后，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示坚信，国家和私营部门之间的长期互利合作在实现稳定和包容性经济增长中发挥着关键作用。

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会议期间，欧洲复兴开发银行行长奥迪尔·雷诺-巴索、哈萨克斯坦工业和建设部长叶尔赛因·纳加斯帕耶夫、“哈萨克斯坦外国投资者理事会”协会董事会主席叶尔兰·多斯姆别科夫、亚洲开发银行副总裁巴尔加夫·达斯古普塔、VEON集团首席执行官卡安·特尔齐奥卢、中国石油天然气集团公司副总裁张道伟、Alstom公司非洲中东及中亚地区总裁马尔唐·沃热尔等发表了讲话。

【编译：木合塔尔·木拉提】