别克帖诺夫主持欧亚政府间理事会会议 聚焦人工智能、贸易与粮食安全

消息称，8月6日，欧亚政府间理事会小范围会议在乔尔蓬阿塔举行。会议由哈萨克斯坦总理沃勒扎斯·别克帖诺夫主持。

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亚美尼亚总理、白俄罗斯总理、吉尔吉斯斯坦内阁主席兼总统办公厅主任、俄罗斯联邦政府总理以及欧亚经济委员会执委会主席出席了会议。

会议指出，欧亚经济联盟成员国当前面临的重要任务包括维护地区宏观经济稳定、提升经济发展潜力、改善民众生活质量、促进成员国之间贸易往来，以及消除联盟统一市场中的各类壁垒。

“在哈萨克斯坦担任欧亚经济联盟轮值主席国期间，我们始终坚定支持发展人工智能、建设物流枢纽、推进工业和农工综合体数字化、保障无障碍贸易，并积极同外部伙伴开展全球对话。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫此前在致联盟成员国领导人的信函中，也明确阐述了这一立场。我相信，今天会议达成的各项共识，将为实现欧亚经济联盟既定目标、进一步深化互利合作作出重要贡献。”别克帖诺夫在发言中表示。

在小范围会议期间，各成员国重点讨论了粮食安全保障以及进一步深化欧亚经济联盟与主要贸易伙伴经贸合作等议题。与会各方还就为联盟成员国产品进入新市场创造更加有利条件交换了意见。

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别克帖诺夫表示，今年5月在阿斯塔纳举行的最高欧亚经济委员会会议期间，各成员国元首签署了农工综合体财政援助新机制。该机制不仅有助于保持农业生产持续增长，也将进一步促进联盟内部贸易发展，并为联合合作项目注入新的动力。

据悉，欧亚政府间理事会会议随后将转入扩大会议阶段，继续就相关议程展开讨论。

据此前报道，哈萨克斯坦电信领域规模最大的基础设施项目之一——跨里海海底光纤通讯网铺设工作迎来了关键阶段，其核心施工环节已圆满结束。