电子商务市场持续增长：哈萨克斯坦最畅销商品出炉

电子商务市场规模稳步扩大

根据战略规划与改革署国家统计局发布的数据，2023年哈萨克斯坦电子零售在整体零售中的占比为12.7%，其中电商平台的占比高达79.7%。2024年，这一比例继续上升至14.1%，电商平台的销售额为2679.8亿坚戈，占比84.9%；通过企业自建网站销售的商品总额为476.5亿坚戈，占比15.1%。

据贸易和一体化部消息，2024年哈萨克斯坦电子商务整体市场规模达到约3.156万亿坚戈，同比增加约0.8万亿坚戈，增幅约为33%。

最受欢迎商品与服务类别

通过电商平台销售的最热门商品为：

手机和数码设备：占比27.4%

家用电器：13.3%

服装、鞋类与体育用品：10.3%

电脑、笔记本及软件等相关产品：5.7%

通过电商平台提供的服务中占比最高的为：

货物运输服务：29.5%

客运服务：29.4%

交通座位预订服务：25%

2024年，电商平台的平均购物金额为17,572坚戈，服务类交易平均金额为3,274坚戈。

企业自建网站上的热门品类

通过企业自建网站销售中占比最高的商品包括：

化妆品与香水：22.4%

家用电器：13.4%

药品：11.8%

手机与数码产品：10.1%

饰品：8.7%

食品：8.3%

服务方面，通过自建平台提供的最多服务为：

车票及座位预订服务：30.5%

客运服务：23.9%

其他未归类服务：18.6%

自建平台上的商品平均交易金额为39,179坚戈，服务类为15,243坚戈。

投诉数量上升 与社交平台有关

根据消费者权益保护委员会的数据，2024年收到的投诉中，约23%涉及电子商务。消费者主要反映的问题包括：

缺乏关于商品和卖家的详细信息；

商品实物与描述不符；

退货退款难。

但需要指出的是，其中58%以上的投诉与社交媒体（如Instagram、WhatsApp、Facebook、Telegram等）上的交易相关，这些交易并不属于正规电子商务平台的范畴。

目前，消费者权益保护委员会已设立专门的快速沟通渠道（如电子邮件、WhatsApp群组等），并联合贸易部推进电子商务法律制度的完善。

推动法制建设 与税务配套调整

据贸易部介绍，正在会同国家税务委员会研究修改税法内容，以解决跨境电商中的注册、纳税义务及税款征收问题。对于不履行纳税义务的国外电商平台，将考虑对其网络访问进行限制，并将相关决定提交至通信监管机构。

此外，政府正实施《2027年电子商务发展规划》，将从法律、物流基础设施、支付系统、国家财政支持、电子商品进出口、国际电商合作等多个方面推动电子商务生态系统的建设。

电商平台须提供哈萨克语服务

根据《哈萨克斯坦共和国消费者权益保护法》第25条规定，通过电子方式销售的商品，必须提供包括商品名称、价格、购买条件及主要特征等信息，并以哈萨克语和俄语两种语言呈现。

目前，多数电商平台已开始推进平台内容的哈萨克语本地化。此前，贸易和一体化部长阿尔曼·沙卡利耶夫明确表示，电商平台和卖家将被要求提供哈萨克语服务。

- 消费者有权获得清晰、可靠的信息。我们将严格执行宪法和法律规定，确保哈萨克语在电商领域的全面使用，这不仅适用于电商平台，也适用于其他所有服务领域。 - 部长表示。

【编译：达娜】