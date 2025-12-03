湖阻路致狍子困境？俄媒报道引发关注 哈方正在核查

报道指出，这些狍子在卡拉苏克区一处冻结的湖面前无法通过，成群被困，最终大量死亡。当地自然保护部门表示，巡护员已会同猎人在其中一个冰湖上展开了“复杂且规模较大的动物救援行动”。不过，该部门否认了“数百只动物死亡”的说法。

与此同时，当地居民对巡护员的做法表示遗憾——他们称被救下的狍子被随意扔在岸边，没有进行简单的保暖处理。他们认为，正确的方式应是在安置好动物、让其恢复体温后再放归。

新西伯利亚州卡拉苏克区与哈萨克斯坦巴甫洛达尔州的特仁阔勒县和乌斯片县接壤。两国边境一带分布着卡拉苏克湖和恰甘湖，从俄罗斯内陆迁徙的野生动物极有可能跨越这些水域。

巴甫洛达尔州林业和野生动物稽查局局长伊萨泰·阿卜德拉扎霍夫表示，他们尚未收到关于边境地区狍子大量死亡的任何信息。

—目前正值狍子进入发情期，因此它们会迁徙，寻找适合交配的地点。有消息称狍子正在集中、成群移动。据我们了解，不仅在巴甫洛达尔州，在卡拉干达州也观察到狍子聚集。这属于暂时性现象。不过，我们没有接到境内狍子大规模死亡的报告。目前我们正收集当地林业部门关于狍子活动情况的数据，结果将在两三天内公布。-他说。

官方数据显示，目前巴甫洛达尔州境内约有4800只狍子。

据此前报道，根据生态部的数据，哈萨克斯坦高鼻羚羊数量已达到历史最高水平，目前约400万头，产羔季后预计将增至约500万头。鉴于种群快速增长，主管部门依据动物学研究所提供的生物学依据，开展了可持续管理工作，以防止其对农业造成损害并维护生态系统平衡。

【编译：阿遥】