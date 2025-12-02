哈萨克斯坦高鼻羚羊数量创新高：政府研讨种群可持续管理措施

生态和自然资源部部长叶尔兰·尼桑巴耶夫以及其他国家机构代表在会上作了发言。

根据生态部的数据，哈萨克斯坦高鼻羚羊数量已达到历史最高水平，目前约400万头，产羔季后预计将增至约500万头。鉴于种群快速增长，主管部门依据动物学研究所提供的生物学依据，开展了可持续管理工作，以防止其对农业造成损害并维护生态系统平衡。

例如，今年7月1日至11月30日期间，共捕获约19.6万头高鼻羚羊，其胴体已交付给国内肉类加工企业。相关工作严格遵循科学建议进行。

政府对高鼻羚羊衍生产品的登记和储存给予特别关注。所有高鼻羚羊角均已登记、标记，并在哈萨克斯坦生态和自然资源部所属哈萨克狩猎国有企业的加强警卫和专业设施条件下储存。

会议单独审议了衍生产品的数字化标记和国际监管问题。目前，正与哈萨克电信股份公司合作实施高鼻羚羊角标号项目，以确保其实现全面追踪和合法流通。该系统已获《濒危野生动植物种国际贸易公约》国际会议支持，并被视为逐步解除对哈萨克斯坦高鼻羚羊角衍生产品出口限制的基础。

会议结束时，斯卡利亚尔指示生态和自然资源部及其他相关国家机构，采取措施为2026年高鼻羚羊种群的可持续管理做好准备，并依据《濒危野生动植物种国际贸易公约》会议的决定，完成衍生产品标记和流通规范性文件的制定工作。

据此前报道，11月21日，生态和自然资源部林业与野生动物管理委员会与中国香港投资企业财通国际集团旗下的哈萨克斯坦制药集团在阿斯塔纳正式签署合作备忘录。根据备忘录，双方将围绕高鼻羚羊角的药用价值开发、中药材精深加工与特色生物资源可持续利用等领域开展合作。

【编译：阿遥】