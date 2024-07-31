音乐才子萨噶达特·奥玛尔哈津摘得国际大赛桂冠

此次比赛得到了哈萨克斯坦文化和信息部的大力支持。在比赛期间，奥玛尔哈津通过细腻动人的演奏征服了评委和观众。他演绎了贝多芬、莫扎特等大师的经典作品，表现出了他深厚的音乐功底和非凡的天赋。

奥玛尔哈津还在比赛期间参加了多个大师班，进一步提升了自己的技艺。大师班授课老师包括了世界著名音乐学院的顶级教师，如维也纳音乐学院的格尔诺特·维尼希霍夫、苏黎世音乐学院的扎哈尔·布朗、意大利维罗纳音乐学院的马切洛·德凡特，以及乌克兰基辅音乐学院的伊戈尔·安德里耶夫斯基。这些音乐大师们对奥玛尔哈津的演奏给予了高度评价，同时也对其导师维克托尔·巴尔达肖夫的高超教学水平表示了由衷的敬佩。

此次比赛是奥地利圣珀尔滕国际音乐节的重要组成部分，吸引了来自韩国、乌克兰、日本、中国和哈萨克斯坦等多个国家的优秀选手前来参赛。

【编译：阿遥】