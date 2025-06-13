哈萨克斯坦电子劳动交易所：全国现有约6万个职位空缺

劳动和社会保障部自2018年1月起开发并推出电子劳动交易所，旨在协助公民就业并为雇主提供支持。该平台已成为哈萨克斯坦最主要的数字化就业平台。

劳动和社会保障部就业司首席专家詹娜尔·穆萨别科娃表示：

- 每年通过该平台发布的职位和简历超过80万份，每年约40万人通过该平台找到工作。自平台运行以来，已帮助300万人实现就业，其中200万人获得长期工作，100万人从事临时工作。目前，平台上约有59,000个职位空缺。

然而，并非所有人都能随意申请这些职位。哈萨克斯坦公民在国内就业的条件受《劳动法典》规范。儿童权利保护委员会首席专家阿尔宾娜·扎尔穆卡诺娃在节目中对此作出解释：

- 根据《劳动法典》，劳动合同可从16岁起签订。特殊情况下，已完成普通中学教育的未成年人可从15岁起签订劳动合同；若工作不会对健康造成损害，可从14岁起签订。此外，14岁以下儿童可在马戏团、剧院、电影机构工作，但其法定监护人必须审阅并签署劳动合同，并监督孩子的工作情况。

扎尔穆卡诺娃进一步阐述了未成年人合法劳动的相关要求。据其介绍，根据哈萨克斯坦共和国法律，14至16岁儿童每周工作时间不得超过24小时。严禁让儿童从事对健康有害或危及生命的重体力劳动。儿童的生命安全首先由父母负责，父母需密切关注孩子的工作时长和工作性质。

哈萨克斯坦电子劳动交易所的持续发展为求职者和雇主搭建了高效桥梁，显著提升了就业市场的透明度和便利性。

【编译：木合塔尔·木拉提】