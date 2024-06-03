“欧佩克+”宣布自愿减产，市场分析喜忧参半

针对此消息，分析人士喜忧参半。有专家表示，该声明是一个“积极的惊喜”。而另一方面，有分析人士表示，市场环境充满挑战，该决定能否如愿支撑油价还存在不确定因素。

8国决定延长减产措施

当地时间6月2日，由欧佩克成员国与非欧佩克产油国组成的“欧佩克+”以视频方式举行第37次部长级会议。

在部长级会议召开的间隙，沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、阿拉伯联合酋长国、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼8个“欧佩克+”成员国的代表在沙特首都利雅得会面，商议产量政策。

欧佩克发表的声明表示，8国决定把2023年11月宣布的日均220万桶的自愿减产措施延长至2024年9月底，之后将视市场情况逐步回撤这部分减产力度。

此外，8国将把2023年4月宣布的日均165万桶的自愿减产措施延长至2025年12月。

声明还表示，“欧佩克+”当天决定，将2025年原油总产量目标调整为日均3972.5万桶，并公布了各成员2025年的原油产量目标。

除阿联酋的产量目标2025年日均上调30万桶至日均351.9万桶外，其他“欧佩克+”成员2025年的产量目标与2024年基本保持一致。

喜忧参半

外媒报道称，“欧佩克+”成员国总减产586万桶/日，约占全球需求的5.7%。尽管如此，在中东局势持续紧张的情况下，全球油价自4月初触及五个月高点以来，已下跌约10%。

有报道指出，此次延长减产的决定能否如愿支撑油价，目前还存在不确定因素。专家的分析也出现两种不同声音。

瑞银分析师表示，该声明是一个“积极的惊喜”。这一决定“消除了未来一些紧张局势的不确定性”。

-在需求担忧仍普遍存在的情况下，这项协议应该能缓解市场对“欧佩克+”增加石油产量的担忧。-能源咨询公司Energy Aspects联合创始人阿姆莉塔·森说。

另一方面，还有一些分析人士表示，在全球需求受到质疑的情况下，让石油逐步回归市场而不导致价格暴跌将是一项挑战。

-通胀高于平均水平、全球增长前景放缓、美国石油产量上升以及中东紧张局势等因素，都使市场环境充满挑战。-瑞士银行市场分析师奥兹卡德克斯亚认为。

自2022年底以来，“欧佩克+”一再减产。

此前在2024年3月，欧佩克秘书处发表声明说，多个欧佩克和非欧佩克产油国决定把2024年第一季度日均220万桶的自愿减产措施延长至6月底，以维护国际石油市场的稳定与平衡。