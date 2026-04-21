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    13:21, 21 四月 2026 | GMT +5

    原子能署署长：库斯塔奈州未来或将规划建设核电站

    哈萨克国际通讯社讯）21日，哈萨克斯坦原子能署署长阿勒玛斯阿达姆·萨特哈利耶夫就国内核电站候选选址情况作出说明。

    原子能署署长：库斯塔奈州未来或将规划建设核电站
    Фото: Midjourney

    萨特哈利耶夫在总统府回答媒体提问时表示，结合国家电力系统的中长期发展需求，哈萨克斯坦有必要建设至少3座核电站，远期规划可达4座。

    —目前，我们以高度审慎的态度对所有潜在选址进行了系统评估。从预测的能源平衡、环境影响以及地震安全等关键指标来看，哈萨克斯坦具备多个适宜发展核能的场址。其中，巴尔喀什湖地区被视为优先选项之一，可承载最多6个大型发电机组。此外，库尔恰托夫市也具有显著潜力，有望成为发展中小型核反应堆的重要基地，-他说。

    萨特哈利耶夫还将西哈州列为另一处适宜建设核电站的区域。他指出，该地区曾有能源设施运行经验，核能除发电外，还可广泛用于供暖、工业用水加热以及海水淡化等领域。

    —与此同时，国内还有若干备选区域正在进一步研究之中。根据对未来能源结构的测算，未来20至30年内，库斯塔奈地区也可能被纳入核电站建设规划，被认为是具有发展前景的重要候选地之一，-萨特哈利耶夫补充道。

    值得一提的是，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫近日批准了《哈萨克斯坦原子能领域发展至2050年战略》。根据文件，到2050年，我国计划建成并投入运行至少三座核电站

    【编译：阿遥】

    标签:
    哈萨克斯坦 能源 核电站 原子能署
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
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