原子能署署长：库斯塔奈州未来或将规划建设核电站

萨特哈利耶夫在总统府回答媒体提问时表示，结合国家电力系统的中长期发展需求，哈萨克斯坦有必要建设至少3座核电站，远期规划可达4座。

—目前，我们以高度审慎的态度对所有潜在选址进行了系统评估。从预测的能源平衡、环境影响以及地震安全等关键指标来看，哈萨克斯坦具备多个适宜发展核能的场址。其中，巴尔喀什湖地区被视为优先选项之一，可承载最多6个大型发电机组。此外，库尔恰托夫市也具有显著潜力，有望成为发展中小型核反应堆的重要基地，-他说。

萨特哈利耶夫还将西哈州列为另一处适宜建设核电站的区域。他指出，该地区曾有能源设施运行经验，核能除发电外，还可广泛用于供暖、工业用水加热以及海水淡化等领域。

—与此同时，国内还有若干备选区域正在进一步研究之中。根据对未来能源结构的测算，未来20至30年内，库斯塔奈地区也可能被纳入核电站建设规划，被认为是具有发展前景的重要候选地之一，-萨特哈利耶夫补充道。

值得一提的是，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫近日批准了《哈萨克斯坦原子能领域发展至2050年战略》。根据文件，到2050年，我国计划建成并投入运行至少三座核电站。

【编译：阿遥】