哈萨克原子能工业公司有兴趣拓展海外业务 非洲是方向之一

哈萨克斯坦国家原子能工业公司董事会主席梅尔詹·尤苏波夫在18日举行的新闻发布会上表示，该公司计划将其业务拓展至蒙古国、乌兹别克斯坦以及部分非洲国家。

在回答记者关于该公司在国外购买土地和矿区的问题时，尤苏波夫说到：

- 我们有这方面的想法，并且已经开始了初期的业务洽谈。我们愿意考虑不同的地理位置并朝这个方向努力……还不能确切的说，不过非洲大陆将是一个主要方向。在那里，有许多期待与我们合作的国家。不过我们对当地的投资风险也有考虑，比如发生政变导致投资项目被没收等，因此在当地投资需要非常的慎重。这并不意味着我们对当地没有兴趣。此外，蒙古国、乌兹别克和美洲也是选择。

随后，尤苏波夫指出，坦桑尼亚和纳米比亚是最有希望的目标。他表示，目前公司并没有在尼日利亚开展任何业务洽谈。由于政变的原因，法国的欧安诺集团已经撤离了该国。

- 即便有相关的想法，我们也要先和董事会、股东们，以及其他国家机关达成共识。毕竟，在国外开展的任何商业项目都伴随着风险。需要进入其他国家，而当地的经贸环境、风险状况等，都是未知的。不过我们正在同股东和董事会进行讨论，考虑各种方案。但就如我此前所说，目前没有现成的方案，相关的工作在进行当中。- 尤苏波夫说。

同时，尤苏波夫表示，如果收到类似的提议，公司也会考虑其他国家。不过他也强调，哈萨克原子能工业公司最主要的任务，依然是确保本国铀生产的发展。所以相关的海外扩展将主要通过旗下的子公司进行。

根据2023年的结果，哈萨克原子能工业公司“Kazatomprom”的综合收入为1.435万亿坚戈（比2022年的数字高43％）。营业利润为 6810 亿坚戈（+49%），净利润为 5800 亿坚戈（+23%）。

公司资产增长2.9%，从2.22万亿坚戈增至2.29万亿坚戈。负债增长6.1%，从5,260亿坚戈增至5,580亿坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】