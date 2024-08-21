哈原子能工业：美铀进口限制暂未影响公司运营

“哈原子能工业”指出，目前尚未遇到任何限制，但公司管理层正在分析与出口禁令相关的风险。

-截至目前，制裁尚未对我们的运营产生重大影响，但市场的不确定性已导致铀现货价格、本币汇率和公司证券报价出现较大波动。-公司表示。

美国能源部计划从国内供应商购买价值高达27亿美元的浓缩铀，以加强核反应堆燃料供应链，并减少对俄罗斯的依赖。

据美国商务部2024年8月6日发布的报告，6月份美国核燃料的进口量较5月份减少了近一半。然而，“哈原子能工业”表示，目前尚未收到相关供应暂停的信息。

-我们尚不清楚从哈萨克斯坦向美国供应铀是否已暂停。美国官方关于按国家划分的U3O8采购来源统计数据是每年发布一次，通常会滞后半年。-公司解释道。

此外，“哈原子能工业”还强调，公司一直与美国能源企业保持密切联系，并在国际市场上不断巩固自己的地位。

-铀的采购受多种因素影响，包括预算和购买国现有的库存。-公司补充道。

【编译：阿遥】