原子能署：核电站厂址勘探工作将持续约18个月

玛汉别托夫介绍，拟在未来核电站选址区域开展的工程勘探，旨在确定包括地震活动性在内的各项关键参数。

—目前，建设地点已初步选定在阿拉木图州江布尔县境内。工作期间，将遴选三个潜在场地，并对每个场地开展全面的工程勘探。首要环节之一是钻探土壤并采集样本。-他说。

据他介绍，勘探内容将涵盖土壤特性、地下水情况、地震活动水平，以及活跃和非活跃地质断层的分布情况。

这些研究成果将构成设计和预算文件的基础数据。在这一阶段，未来核电站的主要技术参数也将得以确定。玛汉别托夫指出，田野勘探工作至少将持续12个月，全年开展，随后进入数据分析与处理阶段。

值得一提的是，哈萨克斯坦首座核电站建设工程今天在阿拉木图州江布尔县乌勒肯乡正式启动。乌勒肯乡核电站项目标志着哈萨克斯坦能源转型的重要里程碑，预计于2035年前投入运营，为国家提供2.4吉瓦的核电容量，助力减少对煤炭的依赖并推动绿色能源发展。

【编译：阿遥】