    原子能署：国际原子能机构支持在阿拜州建设核电站构想

    哈萨克国际通讯社讯）原子能署署长阿勒玛斯阿达姆·萨特哈利耶夫今日表示，国际原子能机构已同意在阿拜州建设核电站的构想，但最终决定尚未作出。

    原子能署：国际原子能机构支持在阿拜州建设核电站构想
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    在马吉利斯（议会下院）会议结束后，萨特哈利耶夫向媒体作出了这一表述。

    —在国际专家的参与下，国家核中心对在库尔恰托夫建设核电站的可能性进行了详细评估。评估结果证实了建设此类设施的可行性。但如果谈及具体计划，这必须基于政府的总体规划、能源平衡预测以及国家电网的发展需求。目前，在库尔恰托夫建设核电站的具体计划尚不存在。国家元首只是下达了建设科学城的指示。-他说。

    他还补充指出，即便库尔恰托夫最终被选为新核电站的建设地点，政府也将充分考虑到民众因赛梅核试验场遗留下的问题而产生的担忧。

    —我们认为，如果在阿拜州建设核电站，应采用小型或中型模块化反应堆技术，这类技术被认为风险更低。在这一过程中，我们将严格遵循公开透明的程序。我们的任务包括举行公开听证会、获取紧急情况部的结论、获得其他国家主管部门的批准、开展核电站选址研究，并听取国际专家的意见。顺便提一下，国际原子能机构已经同意了该选址的构想。在未充分考虑当地居民意见的情况下，哈萨克斯坦的任何地区都不会启动核电站建设。-萨特哈利耶夫强调。

    据此前报道，哈萨克斯坦民众为国内首座核电站的命名提交了超过2万份建议

    【编译：阿遥】

    阿拜州 核能 核电站 原子能署
