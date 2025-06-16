原子能署：哈萨克斯坦未来核电电价初期高于火电

该机构指出，核电的最终电价将取决于多个因素，包括核电项目的总建设成本、运营期间的支出、贷款利率以及整体融资结构。目前，这些数据正在由各相关政府部门联合进行计算和评估。

- 现阶段来看，在项目回本阶段，核电的电价确实将高于现有燃煤热电厂的电价。原因在于，这些火电厂多数建于几十年前，早已完成固定资产的摊销。 - 原子能署在回应媒体提问时表示。

不过，原子能署也指出，在项目成本回收完成后，核电价格将有望与燃气或燃煤电站的价格持平，甚至可能更低。此外，核能不受国际燃料市场波动影响，将为国家电价体系提供更强的长期稳定性。

- 核电站的设计运行寿命超过60年，具备长期稳定运行能力。至于最终电价参数，将在所有经济测算和合同谈判结束后予以公布。 - 原子能署表示。

根据此前的报道，哈原子能署表示，与俄原子能公司签署总合同将在满足多项前提后进行。

【编译：达娜】