22:14, 16 六月 2025 | GMT +5
原子能署：哈萨克斯坦未来核电电价初期高于火电
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦原子能署表示，未来核电站所生产的电力价格在项目初期将高于现有燃煤和燃气热电厂的电价，但从长期来看，其成本有望趋于持平甚至更低。
该机构指出，核电的最终电价将取决于多个因素，包括核电项目的总建设成本、运营期间的支出、贷款利率以及整体融资结构。目前，这些数据正在由各相关政府部门联合进行计算和评估。
- 现阶段来看，在项目回本阶段，核电的电价确实将高于现有燃煤热电厂的电价。原因在于，这些火电厂多数建于几十年前，早已完成固定资产的摊销。 - 原子能署在回应媒体提问时表示。
不过，原子能署也指出，在项目成本回收完成后，核电价格将有望与燃气或燃煤电站的价格持平，甚至可能更低。此外，核能不受国际燃料市场波动影响，将为国家电价体系提供更强的长期稳定性。
- 核电站的设计运行寿命超过60年，具备长期稳定运行能力。至于最终电价参数，将在所有经济测算和合同谈判结束后予以公布。 - 原子能署表示。
根据此前的报道，哈原子能署表示，与俄原子能公司签署总合同将在满足多项前提后进行。
【编译：达娜】