哈萨克斯坦原子能署与俄罗斯国家原子能公司签署核电站建设路线图

会上，双方批准了一份涵盖项目准备和实施阶段的指示性路线图。该文件包括开展工程勘察、签订EPC合同以及编制项目文件等内容。此外，“哈萨克斯坦核电站”有限责任公司（KAES）与ROSATOM旗下工程公司“原子能建设出口”股份公司签署了框架协议，明确了在阿拉木图州江布尔区实施项目合作的基本原则。

这一战略项目在和平利用原子能的国际合作框架下推进，旨在确保哈萨克斯坦的能源安全并推动国家经济去碳化的战略目标。双方强调了该项目对哈萨克斯坦的战略重要性及加快实施的必要性。

利哈乔夫表示：- 我们感谢哈萨克斯坦方面将领导国际财团建设核电站的信任委托给我们。哈萨克斯坦是我们核能领域的可靠历史伙伴。我们相信，安全性和效率经过验证的俄罗斯核技术将服务于哈萨克斯坦人民，增强国家能源主权。

萨特哈利耶夫则指出，建设核电站是哈萨克斯坦推动能源可持续发展的综合战略之一。他强调，哈方期待与伙伴开展密切且透明的合作，以确保高水平的安全性和生产本地化。

【编译：木合塔尔·木拉提】