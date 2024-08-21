自年初以来超1万名归国哈侨获得血亲同胞身份

其中，接近半数（47.5%）来自中国，37%来自乌兹别克斯坦，5.8%来自土库曼斯坦，5.2%来自蒙古国，3.2%来自俄罗斯，1.3%来自其他国家。

截至8月1日，移民哈萨克斯坦的境外哈萨克人中，有59%为适龄劳动力人口，31.3%为未成年人，9.7%为退休人口。

归国同胞适龄劳动力人口中拥有高等学历者占17.4%，专科学历者占23.8%，高中学历者54.6%。

归国同胞可以自由选择在全国各地定居。同时，政府确定了以下劳动力短缺地区作为«血亲同胞»接纳地：阿克莫拉州、阿拜州、库斯塔奈州、巴甫洛达尔州、东哈州和北哈州。

2024年，以上地区接纳«血亲同胞»的配额为2 433个。截至今年8月1日，已有 1 937名«血亲同胞»选择在这些地区落户。

在上述定居地区的«血亲同胞»将获得国家补贴支持，包括搬迁补贴和房租、水电费补贴。搬迁补贴为一次性资金援助，户主和家庭每个成员可获得70倍按月计算指数的资金援助（25.84万坚戈）。房租和水电费补贴为每月资金援助，期限为一年，每月可提供15至30倍按月计算指数的资金援助（5.53万坚戈至11.07万坚戈）。

年初至今，相关部门为获得血亲同胞的归国同胞们提供了各类支持措施。具体来说，479 人获得了稳定就业机会.

值得一提的是，自2023年起，哈萨克斯坦通过“单一窗口”试点模式在驻外使领馆简化了归国同胞身份申请程序。这一项目使得申请人在不进入哈萨克斯坦境内的情况下，就可以处理相关身份申请事宜。目前，已有12 495名申请者通过新流程递交了申请。

统计数据显示，自1991年独立以来，已有113.85万名世居境外的哈萨克族人选择移民哈萨克斯坦。