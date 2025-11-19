哈兹阔纳克自然遗迹是否将获授“国家瑰宝”地位？ 总理回应

他指出，哈兹阔纳克国家自然遗迹已根据政府2017年9月26日第593号决议列入共和国级特殊保护自然区域名单，并依照政府2006年9月28日第932号决议纳入国家自然保护基金对象名录。依据《哈萨克斯坦共和国特别保护自然区域法》，将在自然遗迹范围内开展保护和修复相关工作。目前，生态和自然资源部正根据科研机构的评估结果制定预算申请，用于开展该区域的河岸线加固和维护。

别克帖诺夫表示，2026年的国家预算已编制完成，因此生态和自然资源部计划在制定2027年预算申请时，安排资金用于编制哈兹阔纳克自然遗迹的保护项目。

此后，将根据该项目规划并实施相关措施。

—关于向哈兹阔纳克自然遗迹授予“科学自然对象—国家瑰宝”地位的问题，将在2026年第一季度进行审议。我已就此作出相关指示。审议结果的补充信息将由特殊保护自然区域领域的授权机构发布。该问题正由政府和巴甫洛达尔州州政府共同跟进，-别克帖诺夫说。

巴甫洛达尔州的哈兹阔纳克自然遗址是保存古代动物骨骼的著名地点。1928年，古生物学家在额尔齐斯河畔的哈兹阔纳克悬崖上发现了大量动物化石，距今约500至700万年。其中，三趾马的骨骼化石尤其引人注目，并被送往莫斯科进行研究。

【编译：阿遥】